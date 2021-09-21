英倫助鄰：移英如何選好學校？

那麼什麼是好學校？老生常談，離不開「成績」與「校風」。容我先簡單地二分成績就是學生的學術表現，其他重要表徵就是「校風」。

透明度高 政府網比較成績

先談成績。在香港，雖然全港學生都被分為3個派位組別（band），但每校有幾多學生位列band 1、2、3是個不能說的秘密，而小學雖然有TSA又有Pre S1等全港性評估，但成績卻是完全沒有公布的。坊間只能靠以往升中派位結果，從能夠升上不同名氣中學的學生數目，按經驗去評估該小學的學術表現。然而，跟中學一樣，並不是所有學校都會詳列其學生的升學數據，就算有所透露都只會揀選部分理想的，公布格式亦不統一。

相反，英國學校表現的透明度極高，家長只要到政府網頁（bit.ly/3k3RCj7），就可以輕易地知道及比較所有中小學的成績及其他數據。小學沒有考試，但有全國性系統評估學生的英語及數學能力。政府不單會公布小學Key Stage 2（Year 6）在語文及數學的平均表現，更會把能力起步相若的學生在KS1 & KS2兩次評估的表現比較，得出進步率（progress score）並公布各校數字。因此家長不單可以知道每校學生的平均能力，連是否value added都一目了然。

中學的數據公布就更加具體，因為中學有GCSE又有A Level，通過公布公開試成績，就更加直接呈現出學校的學術表現。連學生在公開試的平均成績排名都可以知道，不用像香港家長每年在網上討論區，通過「報料」及自製大數據Excel表去推算學校的banding！

雖然英國學校數據充足透明，但若你要了解每個數字背後的意思及對你的作用，那就當然要靠家長們努力研究了。想當日，我都花了許多時間去研究，再通過多次替不同家長分析和尋找學校的過程，累積了經驗，現在才可說是薄有心得。大家要努力啊！

下次再談談如何從其他學校數據去窺探英國學校「校風」。

文：Eiffel

作者簡介﹕三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

[Happy PaMa 教得樂 第364期]