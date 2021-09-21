親子筆陣．背山傲海：父母是最了解自己孩子的人

勿盲從他人育兒方式

家長們要知道，每個孩子都是獨一無二的，而在這個世界上，最能了解他們的，就是身為父母的你。只有平日多聆聽子女的心聲，多體察子女的感受，多了解子女的性情，才能找到一個既適合你自己，也適合你子女的教育和相處方式，這樣才對孩子成長最有幫助。所以「陳校長的8不家教觀」的最後一「不」很簡單，就是「父母是最了解子女特性的人，不要盲從任何育兒方式」。

好了，寫完這最後一「不」，這個系列便到此為止，我也是時候結束這個寫了兩年多的專欄。餘下的篇幅，我想說一說和家教觀無關，但和家長有關的事。

啟迪家長 開通教育革新路

自從2015年起，我工作的重心除了放在對基層貧弱學生的免費學習支援外，最多就是放在家長教育啟迪上。所謂啟迪，主要有兩方面︰一是「開導」，一是「賦能」。

「開導」是指開通和引導家長掌握正確的教育思維和觀念。不知道是不是礙於同業的面子，或忌於局方權威，甚或本身就是既得利益者，香港教育界中人，很少會為家長指出應試教育的弊端。而願意告訴家長，在應試教育之外，還有更正確、更有效的教育理念和模式，那就更少之又少了。

因此在過往，我和少數同行者一起，以文章、講座、工作坊、學習營、落區示範公開課的「飛翔教室」，甚至開設非應試補習社等各種形式，是希望展現一些創新有效的教育理念和教學模式給家長，藉此開通家長的教育眼界和思維，引導家長認識符合未來需要、有益他們子女成長的教育理念和模式。

「賦能」則是我希望能使家長明白和意識到，要糾正目前這個扭曲了的應試教育生態，他們應該並且可以發揮的角色和能力。過往不管是在教育變革的運動中，還是在日常的學校教育中，香港家長不是被動的旁觀者，就是無奈的接受者。但其實家長應該在教育革新過程中發揮作用，應該在學校教育中，加強與學校合作，加強向學校問責，加強運用自己身為家長的權益和力量，為自己的子女爭取最大而應得的學習效益。

我認為當大多數家長有了正確的教育心態，並且意識到自己的權利和能力，他們就會形成一股強大力量，以至學校甚至教育當局也不得不回應他們的教育訴求，不良的教育生態，就有望慢慢回復正常。

此外，有的辦學者和校長也很不滿目前的狀况，也很想擺脫應試教育的枷鎖，他們都有心推行創新教學法和新穎課程，只是擔心家長未能接受，會影響學校的生存，故不敢嘗試。如果家長具有相同的正確教育觀，就會給予學校認同和支持，就會有更多學校有勇氣和能力作出改變。

可惜我力有不逮，多年的搞作也徒勞無功，只能寄望有能者出現。在這個應試教育制度下，香港學生身體疲累，情緒困擾，精神委靡，心靈空洞，種種痛苦不一而足。決策者不正視，辦學者不理會，如果家長也不着緊，不但我們的孩子要繼續受盡折磨，香港的未來也將黯淡無光。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介﹕深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第364期]