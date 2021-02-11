應節手工：月餅模循環再用 DIY月餅蠟燭 香噴噴迎中秋

【明報專訊】今天就是中秋節，相信大小朋友都已買了月餅，準備好可愛燈籠應節！如果家中有剩餘或準備棄掉的月餅模，不妨拿來做一個月餅造型的蠟燭，不但可以廢物利用，而且還可以延長節日氣氛！
◆材料：
蜜蠟 50克
大豆柱蠟 30克
蠟燭芯 1條
油性顏料、香薰油 5毫升
用具：
月餅模、不鏽鋼煲、電熱爐、溫度計、量度磅、牙籤、攪拌棒（雪條棍亦可）、紙杯3隻、小號畫筆
◆製作方法：
(1) 熱熔蠟材
先把80克蠟材熱熔再混合至液態，可依個人喜好加入約5毫升香薰油。
(2) 製作「蛋黃」
將10克蠟材分至其中一個紙杯，加入油性顏料調至蛋黃色，攪拌至半固體狀（比泥膠狀軟一點但不滴流，溫度約40℃），用手揑成圓狀，放在一旁待涼直至變硬。
(3) 製作「月餅皮」
將30克蠟材分至另一個紙杯，加入油性顏料調至淺啡的餅皮色，攪拌至約55℃。把蠟倒進月餅模，打圈至蠟液鋪滿餅模內圍（約3毫米厚），待涼。剩餘的「月餅皮」蠟稍後會再用，可一直以熱溫保持其液態。
(4) 製作「蓮蓉」
將40克蠟材分至最後一個紙杯，加入油性顏料調至深啡的蓮蓉色，攪拌至約55℃，再倒進已有「餅皮」的月餅模中至半滿。
(5) 加入「蛋黃」
待約2至3分鐘至「蓮蓉」表面變固體，加入「蛋黃」，再把剩餘之「蓮蓉」倒入餅模，頂口餘留約5毫米空位。
(6) 餅皮封頂
等待2至3分鐘至表面變固體，最後加入10克的月餅皮封頂。
(7) 等待脫模
把月餅模放至穩定位置，在月餅中心放一支牙籤以便加入蠟燭芯，等待大概1小時完全涼透便可脫模。
(8) 放入蠟燭芯
脫模後，可在表面塗上顏色令餅皮更有焗烤感，拿走牙籤，放入蠟燭芯，完成。
文︰顏燕雯
小模特兒︰Kelvin Chiu
示範：Sharon@enlightenthehope
[Happy PaMa 教得樂 第364期]