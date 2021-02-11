應節手工：月餅模循環再用 DIY月餅蠟燭 香噴噴迎中秋

◆材料：

蜜蠟 50克

大豆柱蠟 30克

蠟燭芯 1條

油性顏料、香薰油 5毫升

用具：

月餅模、不鏽鋼煲、電熱爐、溫度計、量度磅、牙籤、攪拌棒（雪條棍亦可）、紙杯3隻、小號畫筆

◆製作方法：

(1) 熱熔蠟材

先把80克蠟材熱熔再混合至液態，可依個人喜好加入約5毫升香薰油。

(2) 製作「蛋黃」

將10克蠟材分至其中一個紙杯，加入油性顏料調至蛋黃色，攪拌至半固體狀（比泥膠狀軟一點但不滴流，溫度約40℃），用手揑成圓狀，放在一旁待涼直至變硬。

(3) 製作「月餅皮」

將30克蠟材分至另一個紙杯，加入油性顏料調至淺啡的餅皮色，攪拌至約55℃。把蠟倒進月餅模，打圈至蠟液鋪滿餅模內圍（約3毫米厚），待涼。剩餘的「月餅皮」蠟稍後會再用，可一直以熱溫保持其液態。

(4) 製作「蓮蓉」

將40克蠟材分至最後一個紙杯，加入油性顏料調至深啡的蓮蓉色，攪拌至約55℃，再倒進已有「餅皮」的月餅模中至半滿。

(5) 加入「蛋黃」

待約2至3分鐘至「蓮蓉」表面變固體，加入「蛋黃」，再把剩餘之「蓮蓉」倒入餅模，頂口餘留約5毫米空位。

(6) 餅皮封頂

等待2至3分鐘至表面變固體，最後加入10克的月餅皮封頂。

(7) 等待脫模

把月餅模放至穩定位置，在月餅中心放一支牙籤以便加入蠟燭芯，等待大概1小時完全涼透便可脫模。

(8) 放入蠟燭芯

脫模後，可在表面塗上顏色令餅皮更有焗烤感，拿走牙籤，放入蠟燭芯，完成。

文︰顏燕雯

小模特兒︰Kelvin Chiu

示範：Sharon@enlightenthehope

[Happy PaMa 教得樂 第364期]