本周FOCUS．採訪手記：懷念兒時的兔子燈籠

記得小時候，外婆每年都會給我買一個兔子燈籠，它的4隻腳是4個紅色木製小車輪，頸上綁有一條長長的紅色繩子，「肚皮」內有放蠟燭的支架。在中秋節晚上，大人們便會幫我把燈籠專用的彩色蠟燭放進支架，點亮後，我便可以拉着紅色繩子讓兔子跟我四處走。每個小朋友在街上玩燈籠，都要保護燈籠內的蠟燭不被大風吹熄，如熄滅了，便要跑回大人身邊請他們再次點亮。

兔子燒着了 換成金魚和楊桃

直至有一次，因為兔子被我拉上一級樓梯時整個失了平衡橫臥在地上，一下子兔子肚內的蠟燭便把整個燈籠燒着了，只剩餘一個空空的支架。自此我的兔子燈籠便換成金魚、楊桃等造型，或許是大人害怕拖行燈籠會有燒着的危險吧，別了兔子，但我每年仍然很懷念它呢！

燈籠內燭光的快樂

今年中秋節前，在西環小店尋找花燈作拍攝道具，竟然看到大大小小的兔子燈籠掛滿在店子前，細節位做得跟昔日的幾乎一模一樣，如頸和尾巴都裝上了彈弓，4隻腳也是紅色的木車輪。不過以前的兔子燈籠只有一個尺嗎，但現在最大的幾乎有1米高，手掌般大小的也要索價40、50元，相比當年實在是非常昂貴！細看下又發現它們全部都換上了電燈泡，幾乎找不到傳統的蠟燭支架。這當然是為了小朋友安全起見，不過卻令我更加懷念昔日孩子們如何小心翼翼保護燈籠內燭光的快樂。如果可以揀，你又會為孩子選一個怎樣的燈籠呢？

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第364期]