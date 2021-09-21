後記：受父薰陶立志執教鞭

【明報專訊】一間學校怎發展，很看掌舵校長的性格，認識李安迪校長多年，聽過他執教鞭的故事，我相信他真是有能力「做起」領島的。話說李安迪受在中學任訓導主任的父親薰陶，自幼已立志當中學教師，可惜讀大學時碰上SARS爆發，主修生物科的他，已預視到畢業後未必容易在中學找到教席，也認同父親所言，「育人」的工作，應該從小做起，遂改變主意，希望在小學工作，「但我讀理科，當年很難在小學找工作，因為很多校長都覺得數學、常識科人人都可以教，他們只想請中、英科老師。於是，我膽粗粗去中大報讀中文科PGDE（學位教師教育文憑課程），沒想到他們會收我，之後，再由一個原本不懂普通話的人，靠死記爛背，通過了普通話基準試，成功當上小學中文科老師」！