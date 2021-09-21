黃大仙花燈廟會 與「夏蕙BB」祈福

■嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會

日期：即日至9月24日

開放時間：日場上午10:00至下午4:30，夜場晚上6:00至9:00（今日延長至晚上10:00，部分活動時間有別，詳情可致電查詢）

查詢：2327 8141

網址：www.siksikyuen100.org.hk

■黃大仙中心燈映秋夕巨型花燈裝置

日期：即日至10月4日

開放時間：上午11:00至晚上8:00

查詢：2320 5614（北館）

◆銅鑼灣闖燈籠陣 猜燈謎

若想在港島區欣賞燈籠陣的話，銅鑼灣希慎廣場的「聚．團圓」燈籠陣，懸掛超過500個節慶燈籠，場面震撼，並有猜燈謎活動，大家亦能感受花燈廟會的熱鬧氣氛。此外，康樂及文化事務署在今明兩日於維多利亞公園、沙田公園和天水圍公園展示中秋燈飾。

■希慎廣場「月圓相聚」戶外賞燈會

日期：今、明兩日

開放時間：今日上午10:00至晚上11:00；明日上午10:00至晚上10:00

網址：www.leegardens.com.hk