醫賢心事：壓力大患驚恐 如心臟病發

細問之下，原來這些病徵已經出現了好幾個星期，使陳小姐對乘巴士也恐懼，甚至迴避乘搭巴士。這種恐慌十分可怕，使她常常擔心會不會再發作。

陳小姐近日工作比較忙碌，工作節奏十分急促，下班已經很晚，而且下班後也不能完全放鬆下來，有時還會想着有什麼工作還沒有完成。漸漸地，陳小姐半夜會醒來，有時不能再入睡。

迴避搭巴士 憂誘發驚恐

陳小姐的病徵屬於驚恐症。患者忽然感到驚慌，伴隨着很多身體不適症狀，有些人因為太辛苦以為自己快要死亡，因而去了急症室。驚恐症有惡性循環，若我們沒有盡快對症下藥，患者會開始害怕下一次再發作，因而迴避某些可能誘發發作的場景，例如迴避乘坐巴士、港鐵，或是會迴避到人多擠迫的地方，因為這些場景都容易使驚恐發作。驚恐亦可以不在特定場景忽然發生，例如在街上，甚至家中也可以發作。

驚恐症可以對生活構成很大影響，有些病人因為害怕驚恐發作，一定要家人陪伴才敢上街，嚴重的甚至連家門也出不了，因而影響工作。

驚恐症跟其他情緒病一樣，成因是多方面的，其中遺傳和生活壓力是重要因素。香港人生活節奏急促，因而患上情緒病，包括驚恐症的機率也高。

陳小姐接受治療後情况已有改善；但要好得徹底，便要好好留意生活的節奏和休息。

文：何浩賢（精神科專科醫生）