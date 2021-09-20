二人談：下廚傳情 也是自我挑戰

相較於日程繁忙的醫生梁萬福，平日幾乎是十指不沾陽春水；他曾在專欄說打算親自下廚為太太炮製情人節大餐，亦因病人急診而「泡湯」。訪問當天，身為嘉賓主持的梁萬福就在范太店內購入大量食材，醃蘿蔔，配子薑、牛油果油等，打算用來招待翌日到訪的客人。

一頓飯，不單是填飽肚子，是愛意傳遞，是情誼聯繫，也是自我挑戰、能力展示。從構思、買菜、備料，再到開火烹調，都是下廚人的心思與時間。

■梁：梁萬福

■范：范太

梁：煮一頓飯很大挑戰。曾有朋友準備好食材讓我煮，買了些牛扒、羊、魚等。（你不常下廚，怎樣煮？）簡單菜式很容易嘛，最重要原汁原味，有好的食材已足夠。

范：肉靚，連黑胡椒也不用加，下一點鹽已可。

梁：對我們這些不常下廚的人而言，最重要選到好食材。

范：上月，有個米芝蓮大廚找我下廚，我帶同一名助手，上門為12人「下廚」，當中有大廚、餐廳老闆等，我們煮出十幾道菜；腐皮卷、炸蝦頭、手撕雞……我知道他們想一探虛實，我也不怕接受挑戰。

吃完飯，我問他們食物如何，他們說：唔係得，係非常得！我有個習慣，吃完飯一定要告訴我哪道菜最好吃，但不准說魚，因為魚一定贏！那麼當晚最好吃的是鹹魚燜豬肉，然後是手撕雞。

范：你喜歡吃什麼魚？

梁：我不吃魚，怕腥怕骨，只吃「鬼佬魚」（如三文魚、魚柳）。

范：我有條臘馬友，你不用怕，不腥，馬友本身帶有獨特香味。為什麼會出現這道菜式呢，因為范湯皇時期很多年輕男女見魚就走，（他們）怕骨，但又想吃魚。（於是）我就炮製了這道沒有骨的臘馬友。

說得興之所至的范太，還打算蒸條馬友，向怕魚骨的梁萬福證明：「魚係可以一條骨都無。」可惜梁醫生趕着下一個會議，未有時間品嘗。