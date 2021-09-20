膚見：皮膚科醫生如「面相師」？

皮膚是身體最大器官，一旦出現任何問題，自己或周邊人很容易察覺；亦可能是這個原因，每個人對自己皮膚變化有不同反應。

每當結識新朋友，對方知道我是皮膚科醫生，就經常出現以下兩種情况，令我感到自己好像是「面相師」。第一種情况是問我可否贈他們一兩句，隨即捲起衫袖展示手臂或用手指指點面上黑斑問：「這是什麼？」第二種情况是，如果新朋友有做醫學美容療程，就會將自己的臉遞到我面前問：「你覺得哪裏需要整一整？」其實，除了治療皮膚病及醫學美容外，香港的皮膚科醫生還會治療性病。

分享常見皮膚病 談抗衰老

就着我行醫經驗，專欄會分享4個皮膚領域的相關資訊：

1. 透過常見及重複案例，跟病人交談及接觸為中心，帶出常見皮膚病的核心問題。當掌握核心問題後，治療和預防會來得比較容易。舉例說，玫瑰痤瘡是血管擴張的問題，所以避開太陽、酒及辣椒是必須的。

2. 在香港，不是每一個皮膚專科醫生都做醫學美容，每個醫生投入程度都不同。而我集中在頸部或以上；我把面部醫美分為4個範疇，分別是：面部保濕、祛色斑、皮膚緊致、輪廓塑造。所以我會跟大家分享我認知範圍。

3. 抗衰老（anti-aging），不少人想起注射幹細胞或羊胎素，這兩種方法在香港都不合法，而且治療效用成疑。我對抗衰老有另一種想法，在我身邊的人，有人80歲看起來似60歲，亦有人60歲看起來似80歲，究竟哪些生活及飲食習慣，開啟慢活不老的鑰匙呢？有大量文獻關於逾百歲人瑞（centenarian）的生活習慣研究；基因、地中海及沖繩食療，和長壽有沒有共通點呢？我會把我的想法跟大家分享。

4. 有一個有趣現象，每個地方因應不同文化，性病會交給不同專科醫生處理。舉例說，英國是交給生殖泌尿醫學內科醫生處理，他們同時治療愛滋病；澳洲則交給家庭醫生、性健康診所、青年健康中心、女性健康中心或家計會處理。在香港，性病納入皮膚科，但不包括愛滋病。我會跟大家分享這方面有價值的資訊，特別是在於預防醫學領域。

最後，希望在創作文章過程當中，重新檢視過去經時間洗滌而留下的經驗，通過這個時間之旅，令我發掘到新的概念和更進一步完善治療效果。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）