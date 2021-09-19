ways of seeing：直透廢墟的一道光

若我們都有所長，一人做啲好嗎？

Sing是臉書專頁「荒凝止息」版主，開頁至今8年，「玩廢墟」經驗超過10年。他數數，在他之前先有專頁「廢墟攝影」，與自己同期設專頁的有「遊棄人間」，至今據他認知，同行愛好者逾千，這群人瓹窿瓹罅探入被遺忘的角落，共守一套規矩：不公開地點、不破壞、不私取現場物件。

他說玩廢墟者都心思細密。展覽最引人注目是烏克蘭一座宏偉廢棄車廠的內部照片，「車廠建於前蘇聯時代，裏面有過百部城際巴士」，從畫面彷彿可想像昔日巴士繁忙進出的景象。他最初知道地點後，詢問當地同好可有貼士？「他在Google地圖上畫個箭嘴，我去到便見機行事，爬牆進去後是空地，走過空地到達建築物外圍，是封死了的，我心想是否畀錯貼士？再細心看，箭嘴指示處泊着一輛車，原來車內逃生門沒了，那個位置連接着下方一個空間，人可以由此探進去，但在外頭看只見車，不會察覺這個入口。」

除了這個像密室逃脫遊戲的經驗，還有上日本軍艦島時經歷武俠小說般的情節。由於語言不通，他備好日本朋友向船家撰寫的一封信，清晨時分到碼頭等待掌船人，一手交信，一手回覆只交出寫下的一個時間，約定上島後回程登船之時，然後他便與往島上近岸釣魚的人同坐一條船，登岸後立即朝裏面奔，避免被海上巡邏人員發現。

「（各種廢墟）有些地方是危險的，有些要行兩三個鐘頭山才可到達」，有智也要有力，「如果有這樣一班人，可否聚在一起去想香港可以點樣好啲？」

等待變化 與等不到變化

2011年日本福島發生核事故後，Sing在2016及2018年兩度到訪當地。為何想再訪？「我想知過了兩年之後，那裏恢復得好不好。」他說重訪一個地方，也是廢墟攝影者一種習慣，別以為被放棄的空間只要沒人為更動就是完全靜止，「我每一次去，那裏都有少少變化，並不是說物件多了少了，如我冬天訪一個裏面有很多泥的泳池，夏天再去會見泥上長出草，即使地方一樣，場景也不同」。

時隔兩年，他重尋見過的路邊墓塚，因路面翻新已尋不着；以往只有伶仃一間便利店的街道，多了幾間餐廳，甚至有燒肉店；JR列車再度路經……他拍攝的相片裏可俯瞰一堆綁好的黑色垃圾袋，「咁大個地方，點將佢變成正常？需要很多資金、人力，日本政府會挖走表面幾米深的泥，重鋪新泥；受污染物品會裝進這些黑色垃圾袋埋起來，我2016年去的時候，見到好多工人不斷進進出出」。他亦拍下過便利店外的嘉年華會綵排情景，「沒離開的當地人想守護這個地方，就每隔一兩個星期的周日開個小型嘉年華會，告訴其他人這個地方會漸漸恢復、正常過來，他們想為自己條村做更多，亦有這樣的能力，這跟烏克蘭很不一樣」。

他把在日本買的簡便輻射探測儀帶到切爾諾貝爾，「可以check到身處環境的輻射水平，當儀器顯示正數1，就盡量不要逗留，如中環通常是0.56左右，就是安全，新界如天水圍、元朗是零點零幾，更加不會有問題。在福島路邊有很多測輻射的儀器，與這儀器探測到的水平亦相若，一些高輻射地方會達5至6，也有不少地方不到1」，而在切爾諾貝爾一所醫院，他把探測儀放近桌上一塊布，顯示出9.99，就已爆標，朋友拿出更專業的儀器，測出指數過百。

福島只有高危的紅區禁止內進，入切爾諾貝爾災區則要跟團或幾人聘請一名導遊，導遊要有牌照，「入去以後到所有地方都有導遊跟着，導遊說他其實是一個監視我們不行差踏錯的人」，「導遊攞到牌因為他是當地人，我見到好多白底黑字的牌，問是什麼，導遊說每個牌都是一條村，人為災害令這些村都荒廢了」，原本的城市建築群都變成一片密林，「見到這個畫面會覺得，這裏不會復原得到。導遊很樂意答問題，說烏克蘭政府沒能力維護這個核電廠及附近的地方，但歐洲國家如法國、德國怕輻射吹過去，於是夾錢做維護，所以烏克蘭政府不是特別想將這個地方變成旅遊區，因為不必用旅遊業賺的錢用在維護上，純粹是出個導遊牌令這裏的人可以自己養活自己」。

「切爾諾貝爾的情况比較悲觀，福島好似更有希望，核事故的影響經年，一想到此就覺得好灰，但又需要在有希望的狀態下生存。人哋核災咁大件事，雖說不可完全康復，都有辦法轉好，我哋𠵱家係咪都有得搞吓？」

像廢墟鬼古 讓故事流傳

Sing多年來在香港探索過的廢墟超過200個，他說探之不盡，因為不斷會有新的廢墟出現，「一講廢墟，啲人就問我有冇撞過鬼，說得神怪，但多年以來，我發現廢墟不只別人口中的鬼古，又或覺得它們很污糟，去到會感覺那些地方好有生命力」。問他最難忘哪個地方，他反而說起人的相處，如曾遇過擋他去路的保安，說再見時叮囑搵日飲茶。

在切爾諾貝爾，災區內仍有居民。他們上了年紀，負擔不起首都的生活，選擇留在原本的家，「他們會耕田，而因離城市車程40、50公里，對他們的體力而言很難外出，所以靠當地巡邏的消防員或警察幫忙買物資。導遊帶我們探訪前，說不如買些禮物，都是柴米油鹽執埋一包讓我們送，他說他們最需要的不是錢，他們見到這些物資會很開心，到屋裏他們很熱情，準備麵包、肉乾，最正是他們釀vodka，我們飲到死吓死吓，飲完再倒一杯，我立即扮晒嘢出去影相」。不怕酒有輻射嗎？他倒沒特意想：「我有想過麵包會否有，但他們每日都吃，我們只是那天吃而已，人哋咁好，我就算飲唔到酒都飲少少。」

珍惜每場相遇

以為「玩廢墟」的人享受安靜地獨來獨往，但聽Sing再說福島遇上的人，卻很珍惜每場相遇：「這張照片是希望牧場，海嘯後要把動物都消滅，政府要求牧場場主把牛殺掉，但場主堅持不殺，又向全國說出政府的無理要求。」他第一次到訪沒碰見場主，「第二次去見到他用菠蘿芯在餵牛，我們打招呼，他立即開小展館讓我們參觀，用日文很詳細地解釋了差不多2小時，我哋搲晒頭，但唔緊要，也可以看照片」。

「圖像是表面的，但古仔可以一路流傳，就像那些鬼古一樣。香港可否變成一種文化保留？這樣才能一直延續下去。」

香港是個廢墟？

Sing答：「香港……其實都真係似一個廢墟，啲嘢全部喺晒度，但內裏開始爛，爛咗有冇得救番？」他指指在北京與烏克蘭的廢棄建築照片，「樓梯在，露台也在，但有啲嘢唔同咗就唔同咗」。開始時，他也是為趣味去拍廢墟，但在不同的地方撿拾過去，他漸漸關心起核能的影響、提供照片協助如中環街市等的保育行動，並沒有因沉醉過去而可以不問世事自得其樂，這當然因現實不再同樣：「我們以前去廢墟，所謂以前也是指幾年前，遇到警察沒什麼，現在未必係，我比較年輕的朋友，會被問為何有這些那些工具，用很懷疑的態度像覺得你想整炸彈咁。」因為探索追尋不為人知的角落，他認識自己的城市更多，不一定大聲疾呼說鍾意，但「我會覺得這是自己的地方，理所當然」，貫穿攝影展作品的，是既有心去等，也是一時不為意就直透廢墟的一道光，希望也許依稀，但他希望留住，「我辦過3個展覽，說這是第3.5個，希望來日香港好啲，另外0.5個也能見光」。

「剝‧極而復」攝影展

日期：9月9日至19日(今天)

時間：中午12時至晚上7時

地點：深水埗大南街186號地下「合舍」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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