盤中食事：中秋吃煎餅 韓國女性的夢魘

韓國家庭在秋夕前一天已開始準備祭祀用的食材，雖然近年已愈來愈多家庭會到超市購買現成的祭品，但有些較傳統的仍會自己預備。如韓國暢銷小說《82年生的金智英》中提及，女主角與丈夫和小孩舟車勞頓，由首爾長途跋涉回到釜山的婆家，沒休息一會便忙着準備祭品及晚餐，隔天由早至晚與奶奶忙着做煎餅、揉松餅，身為媳婦的她因傳統上的「責任」，在中秋假期不停做家事，但丈夫的妹妹從自己夫家忙完回來、癱在沙發上休息形成強烈對比，因而令金智英的人格分裂症突然病發，以自己媽媽的口脗斥責夫家差別待遇的不公。《82年生的金智英》在兩年前改編成電影，由鄭有美及孔劉擔綱演出，電影和小說在當地大受歡迎，雖然韓國不少人對女性被壓迫的情節感到共鳴。但另一方面韓國厭女文化仍然嚴重，就如今年奧運，為韓國奪取三金的射箭選手安山，因為方便打理而留有一頭短髮，引起網民厭女的爭議，被斥為「女權分子」而捱罵，可想而知仇女的程度十分激進。而當地厭女的聲音普遍認為「金智英」是女性的無病呻吟，而被網上輿論惡意抨擊。

女權主義和厭女文化

多年前讀到韓國女性主義與法律相關的研究時，發現當地在平權方面一些有趣的現象。為了親美，以及在國際上增加影響力，奠定在亞洲龍頭大哥的地位，韓國政府釐定一些法規令女性得以在社會階級向上流動，如在公營機構的管理層中，要有一定比例的女性擔任要職，但同時男女不平等的問題沒有從根源解決，教育、文化等層面未能與法令同步，一些原本的既得利益者因女性地位提升而受到影響，增加社會在性別議題上的矛盾。在香港的網上討論區中也有類似的厭女文化，但韓國的情况更為極端，令女權主義和厭女情結各自的擁戴者走上激進的兩端，原因紛紜難以一一概括。但不難理解觀眾對電影《82年生的金智英》的誤解，因小說中很多層層遞進、對女性從小各種壓迫的描寫被省略，因為這些事情看似瑣碎、微不足道，但被累積起來是種不能承受的重量，可是在面對社會主流對這些問題以理所當然的態度，以「習慣、習俗」蒙混過去時，即使孔劉飾演的丈夫體諒妻子的處境，也沒有為她站出來，金智英只能化身成他人為自己發聲，但現實中無聲的一群依然是多數。

中秋不吃月餅 吃松餅煎餅

準備滿桌食品祭祖是不少韓國婦女的噩夢，金智英與長輩的衝突亦源自秋夕。如此「十惡不赦」的節慶食品，除了一般的水果、燉牛肉、煎魚等外，韓國的中秋雖然同樣是在農曆八月十五，但他們不吃月餅，反而吃的是松餅和煎餅。歷史文獻記載，早在新羅時期（公元前57年至935年），韓國已有慶祝中秋的儀式。日本僧侶圓仁於承和五年至十四年（838至847年）隨遣唐使到中國的見聞，所寫成的《入唐求法巡禮行記校注》中提到：「寺家設餺飥餅食等，作八月十五日之節。斯節諸國未有，唯新羅國獨有此節。老僧等語云：『新羅國昔與渤海相戰之時，以是日得勝矣，乃作節，樂而喜舞，永代相續不息。設百種飲食，歌舞管弦，以晝續夜，三個日便休……』」有研究認為圓仁特別記載新羅韓國的中秋，而沒有記錄唐朝中國的中秋是因為唐代時中秋並非重要節慶，沒有像韓國般大事慶祝，翻查《東京夢華錄》、《夢粱錄》等文獻，至宋代才有記錄民間慶祝中秋的習俗。學者黃濤的文章〈《入唐求法巡禮行記》所載唐代節日習俗考辨〉，分析圓仁的記載發現，新羅國為慶祝戰勝渤海國，而載歌載舞慶祝中秋節三日三夜，而且對其飲食十分講究，要「設百種飲食」，而寺廟準備的「餺飥」和餅食，前者指隋唐流行的湯麵，麵條闊身類似刀削麵，而「餅」則指麵食的總稱，並不限於圓形的餅，可分為燒餅、湯餅、籠餅，亦即煎、水煮和以竹籠蒸的方法烹調。

松餅（又稱松片）色彩鮮艷，是一款以大米粉揉成的糰子包着豆子、芝麻、花生等餡料的甜食，傳統松餅會放在松葉上蒸熟，亦有人以水煮再撈起沾上麻油。像冬至的台灣，有些家庭會習慣全家一起搓湯圓，韓國家庭的婦女會在中秋前夕或當天，一起揉松餅，松餅用上大米粉再混合抹茶粉、紫薯粉或紅菜頭等天然色素，製成外皮，搓揉十分費力。令我想起大學三年級時，與三數名韓國交換生在台灣過冬至，那兩個女生熟練地包湯圓的手勢，或許是從小做松餅練習而來的，而這種「賢淑」的形象也是社會刻板定型女性的一種吧。

現時煎餅用料十分隨意

秋夕所吃的煎餅是韓國傳統的祭祀食品及宮廷料理，與平常見到一大片的韓式煎餅不同，會把食材切成薄片，再沾麵粉、蛋漿煎熟，有些家庭會以翠玉瓜、菇類製作簡單的煎餅，因為要製作一個家族一整天的食用量，而煎煮過程不能心急，否則容易焦掉，單是切片、烹調等處理食材的步驟已十分累人。因此像串煎餅、芝麻葉煎餅這些工序較多的，不是每家每戶都會做來應節。現時煎餅的用料十分隨意，基本上喜歡吃什麼用來做煎餅都可以。串煎餅為了方便，進化至用上蟹柳、午餐肉等較易熟透的加工製品，以較傳統的簡化不少。芝麻葉煎餅似是用芝麻葉當外皮的煎餃，餡料主要用上絞肉、豆腐和洋葱，再加些蔬菜，有人會釀在切薄片的翠玉瓜上，或直接煎成小塊的肉餅，再沾麵粉、蛋漿做成煎餅。今次試做的分量不多，但備料不算複雜，最累的是用中小火慢慢煎熟，而且一直重複同樣的動作，加上韓國家庭大多習慣在地上作業，一整天坐在硬地板上重複煎煮，光是想想已明白「金智英」崩潰的心情。

【材 料】（3至4人份）

雞蛋 3隻、麵粉 適量

芝麻葉煎餅：芝麻葉 20塊、豬絞肉 160克、洋葱 1/4個、紅蘿蔔 40克、京葱 1/4條、豆腐 150克、杏鮑菇 半個、紅辣椒 1至2條（可略）

醃肉調味：糖 1茶匙、豉油 1茶匙、麻油 1茶匙、料理酒 1茶匙、

餡料調味：芝麻 1湯匙、麻油 1湯匙、豉油 1湯匙、糖 1茶匙、蒜茸 1茶匙

串煎餅：午餐肉 150克、蟹柳 120克、翠玉瓜 半條、杏鮑菇 1至2個、京葱 3/4條

​【做 法】

芝麻葉煎餅

1.首先製作芝麻葉煎餅的餡料，豬絞肉與醃料拌勻。

2.把豆腐壓碎，擠出水分。

3.洋葱、紅蘿蔔、京葱、豆腐、杏鮑菇切碎。

4.把豬肉、豆腐和切好的蔬菜加入餡料調味拌勻。

5.洗淨拭乾的芝麻葉切去底部多餘的莖。

6.芝麻葉兩面沾上麵粉。

7.把適量餡料放在葉中，闊的兩邊向中間摺成三角。

※貼士：餡料分量按芝麻葉大小調整，切忌放太多難煎至熟透

8.葉尖的部分向下對齊三角頂端；如芝麻葉不夠，餘下餡料可釀在切片的翠玉瓜一起煎。

串煎餅

9.串煎餅的材料切成長條。

10.材料以牙籤串好，兩面沾上麵粉。

※貼士：若想外觀整齊，串好後可再修剪食材長度

11.打發雞蛋，把裝飾用的辣椒切成粒。

12.芝麻葉煎餅兩面沾上蛋漿，放在熱油以中小火煎至熟透，辣椒粒以蛋漿固定在煎餅上。

13.串煎餅兩面沾上蛋漿，以中火煎透。

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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