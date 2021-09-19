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2021年9月19日星期日
星期日生活
未來城市：設文化局 先從韓國取經 文化發展 資助以外需自主
月到中秋
一年容易又中秋，唔派月餅街坊嬲？——前素人區議員中秋回望
安徒行傳：拒選亦能攬炒 躺平也會中槍
地產商搵政府老襯系列：土地共享之南生圍故事
周日話題：雜燴中華：關於《尚氣》及其評論
豐饒海：迴翔夢海
什麼人訪問什麼人：毛來由——一場民間香港史書寫的序章
開門讀書：麵包與和平
周日話題：《尚氣與十環幫傳奇》：沒有辱華，但不代表對中華文化有貢獻
圖文城市：雷同
郁吓啦香港人：山友
誰人日記：孕婦的私隱
在大學教植物學：護榕大法（上）
阿貓阿狗：#118 巴士
十二因緣：時代瘋言
movie chic movie style：《沙丘瀚戰》反英雄反敘事
魂牽夢縈：《旺角卡門》見證王家衛各樣不凡
家明雜感：《聖慾》修女也瘋狂
影片簡評
咩世界：第209期 ／月中有蟾蜍
星期日文學‧長輩的故事：滇池百年家族往事
{長者屋達人}舍監陳麗芳 自在安老窩 築共融社區 樂盼「聽日見」
讀食時光：窩蛋碎牛粥 米香蛋香牛肉香
盤中食事：中秋吃煎餅 韓國女性的夢魘
社會實驗：家暴離異，童書載得住 過來人畫繪本 陪伴過來人
ways of seeing：直透廢墟的一道光
影片簡評
【明報專訊】《安妮特》 III
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未來城市：設文化局 先從韓國取經 文化發展 資助以外需自主
月到中秋
一年容易又中秋，唔派月餅街坊嬲？——前素人區議員中秋回望
安徒行傳：拒選亦能攬炒 躺平也會中槍
地產商搵政府老襯系列：土地共享之南生圍故事
周日話題：雜燴中華：關於《尚氣》及其評論
豐饒海：迴翔夢海
什麼人訪問什麼人：毛來由——一場民間香港史書寫的序章
開門讀書：麵包與和平
周日話題：《尚氣與十環幫傳奇》：沒有辱華，但不代表對中華文化有貢獻
圖文城市：雷同
郁吓啦香港人：山友
誰人日記：孕婦的私隱
在大學教植物學：護榕大法（上）
阿貓阿狗：#118 巴士
十二因緣：時代瘋言
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影片簡評
咩世界：第209期 ／月中有蟾蜍
星期日文學‧長輩的故事：滇池百年家族往事
{長者屋達人}舍監陳麗芳 自在安老窩 築共融社區 樂盼「聽日見」
讀食時光：窩蛋碎牛粥 米香蛋香牛肉香
盤中食事：中秋吃煎餅 韓國女性的夢魘
社會實驗：家暴離異，童書載得住 過來人畫繪本 陪伴過來人
ways of seeing：直透廢墟的一道光
未來城市：設文化局 先從韓國取經 文化發展 資助以外需自主
月到中秋
一年容易又中秋，唔派月餅街坊嬲？——前素人區議員中秋回望
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社會實驗：家暴離異，童書載得住 過來人畫繪本 陪伴過來人
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家明雜感：《聖慾》修女也瘋狂