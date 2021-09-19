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movie chic movie style：《沙丘瀚戰》反英雄反敘事

【明報專訊】荷李活大片《沙丘瀚戰》（Dune）終於在近日排到期上映，觀眾似乎滿有期待，因為原著小說被認為是影響《星球大戰》的科幻名著。

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