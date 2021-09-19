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星期日生活

在大學教植物學：護榕大法（上）

【明報專訊】聽到叫門聲音，山腳處負責看門的童子隨即應門，對門外的男生恭敬地打招呼：「你好，先生。」「你好，是『護榕山莊』嗎？」那男生說。童子回答：「你好，是的，是『護容山莊』。」

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