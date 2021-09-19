周日話題：雜燴中華：關於《尚氣》及其評論

論者無情，但論者也得以理服人。在華文圈裏諸多關於《尚氣》的評論中，起碼有三種取向值得留意。一是有關電影是否辱華，二是華人角色形象的演變，三是電影再現了怎樣的中華性（Chineseness）。關於第一種，早已成一個取笑中國民族主義的經典笑話了﹕只要你一提中國，你就辱華了；而當你避開一切有辱華成份的東西時，那麼，你也辱華了。在小粉紅式的思維裏，《尚氣》辱華十分容易：梁朝偉演的就是「滿大人」，劉思慕不夠俊俏，然後輕易跳過電影裏的細節，或甚是連戲也不用看，就可以判斷：它辱華。

其實有沒有「正宗」的中華

當然這種「批評」不值一駁，卻有另一種弱版本：認為《尚氣》依然不脫表現東方主義的套路。例如拿劉思慕的樣子造文章，不說他醜，只說他符合西方人對華人的刻版印象；又例如說，戲中充斥着中國式符號，大羅仙境、《山海經》的神獸、陳法拉的太極手，又或是巴士戲裏的成龍式武打，澳門的竹棚場景等香港電影形象，恰恰是一種將中國浪漫化再他者化的美帝手段。戲裏「中國」，不只沒有「醜得辱華」，反而是「美得不像華」。亦因為太美，那就淺薄了，同樣符合西方對中國的刻版印象，卻不是真實的中國。

這個弱版本的批評值得駁斥，其中關鍵在於：在東方主義論述橫行經年之後，我們是否應該重新追問，在今天，其實什麼是「西方對中國的刻版印象」？ 又其實有沒有一個「正宗的」（authentic） 中華（Chinese）呢？

小粉紅早就認定梁朝偉是飾演滿大人，而漫威卻接上了《鐵甲奇俠3》留下的尾巴，既拆解滿大人的舊形象，復自嘲西方過去對華人的誤解。這正好說明了，「對『刻版印象』的想像」，已嚴重滯後於漫威改進非西方形象的步伐，這亦關乎第二種評論傾向。梁朝偉飾演的角色被「正名」為徐文武，劇本對角色的刻畫並非十分完善，然而他可能是漫威宇宙中設計得最成功的反派：他不是作為一個像「假滿大人」一般的「刻版印象顛覆者」，而是一個全新角色，全新的華人反派，當中盛載了豐沛而混雜的中華性符號。

「離散」對立反映多元混雜

找梁朝偉演徐文武無疑是一絕：論武打，或有觀眾會聯想到《一代宗師》裏的葉問，但其實《花樣年華》裏的周慕雲，可能才是更穩當的參考點。徐文武被梁朝偉演繹成深情而沉抑，即使被惡魔「靈魂吸食者」蠱惑欺騙，也沒有一般反派角色那種的狂放失智。戲中最好看的一段是他將尚氣和夏靈帶回老家，在中式宅院的書房裏，他穿著一件細領白襯衫，向兒女解釋他對大羅的「研究」。他身上一點反派邪氣都沒有，卻活脫是個六十年代的書生學究。

另一個參考點：徐文武在妻子被殘殺後重戴十環，帶着年幼尚氣找上了仇家。他身上一套深灰孖襟西裝，手袖摺至手肘，大剌剌地闖進一間幽暗的麻雀館。那個畫面，儼然是《花樣年華》裏那種1960年代混合了香港市井和南洋離散華人的風情。

我們當然可以輕易將文武跟尚氣對照，解讀為借父子矛盾暗示中國本土跟離散華人的對立，但這正正忽略了「離散」本就是多元混雜的事實。梁朝偉是很地道的香港演員，沒有內地的中國味，演母親映麗的陳法拉也有鮮明的香港背景，真正具內地背景的主要演員只有演徐夏靈的張夢兒。電影中將原漫畫中滿大人的十枚魔戒，改為文武雙臂上的十環，可能是脫胎自周星馳《功夫》裏的鐵線拳。即使是電影中面目意外地蒼白的尚氣，亦不再是原漫畫中的李小龍形象（他擅使雙截棍），他變成一個最初有成龍影子、入大羅後學懂用「氣」、最後繼承父親十環的新武者。簡言之，若說《尚氣》是呈現的某種固定的中國形象（負面的或美化的），或象徵了某類華人族群的正宗形象（內地人或離散華人），其實都未必合適，電影更像是一個文化雜燴文本，吸收了如「香港電影」一類可被納入為「中華」的當代文化符號。

評論才是關於「再現中華性」

如此，即使尚氣本是漫威中唯一的華裔超級英雄，文武原型更是惡名昭彰的「辱華符號」滿大人，我們也不一定需要以（西方眼中的）「中華性的再現」這一線索去理解《尚氣》，亦可視之為對（西方眼中的）「中華性」拆解。戲中還有一個尚需分析的設定，就是大羅。大羅典出道教，但戲中更吸引眼球的則是大羅地上的一眾神獸。神獸群多出自《山海經》，而大羅守護者則是一條中式神龍，與之對敵的靈魂吸食者，原型卻是克蘇魯：一個美國奇幻小說中著名的大神形象。况且，這類守護封印、兩神獸大神對決的套路，並非中國傳統的東西，卻更像一個既滲雜了東西方元素、同時亦既非東方亦非西方的新造奇幻世界。因此，大羅未必就是象徵文化／傳統中國——正如十環幫也未必就是內地。

今年年初，有一部名叫《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）的迪士尼動畫上映，無獨有偶，故事設定跟《尚氣》中的大羅頗為相似：神龍以最後法力造出一枚龍珠，以保護「龍佑之國」的人民，龍珠碎片有魔力，一直幫助着主角雷雅對抗惡魔。這跟《尚氣》中神龍留下龍鱗，供大羅人民製造武器，是異曲同工。《魔龍王國》中的國度形態，是混合的東南亞文化，有越南斗笠，也有泰式冬蔭功，跟《尚氣》中大羅美境色調十分相像，這未必是一種巧合。

評論者總可以在《尚氣》裏抽絲剝繭，找出大量中國符號，再逐項點評有沒有辱華，有沒有東方主義式刻版印象、或再現了一種怎樣的當代中華性。但我們也可說，《尚氣》不是一個關於再現中華性的文本，反而各種關於《尚氣》的評論，才是。

文˙鄧正健

編輯•李宏豐

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