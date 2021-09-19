在中大教書的K也來訊，中大沒有了學生會十分影響民生：好吃的飯堂無得續約，新開的又貴又唔好食，閘機和打針等校政問題也無代表反映意見。

轉眼間，香港公民社會的基石有如玩層層疊你抽我抽，安徒觀事態發展至今，認為那是「全面改造」香港社會的策略，今期文章他不單回溯香港公民社會歷史發展的起始，同時回到「公民社會」這個學術詞彙的根源和歷史中挖掘，思索如何重新養成公民文化。研究歷史的萬學賢因為出於「咁多嘢好研究點解要研究一國兩制」的好奇，訪問了另一歷史學人毛來由。

林鄭透露政府將改組設文化局，韓國一部《愛的迫降》便俘虜全世界，大量優質影視產品更帶動本港電視台串流平台的高速增長，記者把握機會向韓國駐港領事問道取經。Marvel電影《尚氣》的話題仍未止息，今期我們談論電影有沒有很「東方主義」。林超英的新系列繼續講地產商點樣搵政府老襯。

疫情受控下市道回旺中秋氣氛很是不錯，雖然若有所失，幸好，月亮仍會公平地照亮所有人。

編者話˙黎佩芬

插圖˙吳浚匡

編輯•蔡曉彤

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