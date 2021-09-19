未來城市：設文化局 先從韓國取經 文化發展 資助以外需自主

■韓國

駐港文化領事 喜愛周潤發

韓國在全球設立了32個駐當地韓國文化院，促進兩地文化交流，推廣韓食、跆拳道、電影、文學等韓國文化。駐香港韓國文化院在2018年成立，院長李柍昊（이영호）同時是韓國駐港文化領事。他今年2月接任，此行是他第一次到香港。

韓劇、K-pop在香港流行一時，Netflix香港十大排行榜中總會有幾套韓劇，電視台在黃金時段播放的也有韓劇。但這名韓國領事卻說自己是港產片迷，「我一直很想來香港」。說起香港影星和電影，他如數家珍，「《英雄本色》，這是其中一套最好的電影，我覺得」。他用韓文說出英雄本色片名，怕記者聽不懂再手舞足蹈地用英文形容演員和劇情，「周潤發和英雄本色在韓國很有名，我很想在香港遇到他」。他笑容燦爛，說之後韓國文化院舉辦文化節，甚至想邀請周潤發來參加活動。「《賭神》也很好看，還有《倩女幽魂》、《無間道》、周星馳、成龍、洪金寶……」英韓語夾雜下，他數出一連串電影名字，多次強調「周潤發在韓國真的很紅，香港也是嗎？」

除了愛港產片，李柍昊還愛香港食物，隔離3星期後第一時間去吃點心，但發現原來茶樓晚市沒有點心，這是他來到香港後第一個cultural shock，因為韓國的餐廳從早到晚都是同一個餐牌，「最後我吃了炒飯」。至今他已經品嘗過點心、雲吞麵、街頭小吃，還從隨身攜帶的筆記本掏出一張「貓紙」，上面寫了煎釀三寶、炸大腸、咖喱魚蛋等小食的中文名和韓文拼音，方便他掃街，「有人跟我說炸大腸不太健康，但真的很好吃」。做盡遊客舉動，韓國人之所以喜歡香港電影、香港文化，他認為因為兩者文化相近，但又有不同之處，更易投入，或者這也是韓國文化在香港受歡迎的原因。

1%財政預算推動文化產業

在香港電影、明星紅遍東南亞時，有見於香港的流行文化，韓國也沒閒着發展文化的步伐。自1990年代韓國民主化後，政府管治較開明，減少審查，鼓勵市場自由創作，文化藝術得以自由發展。李柍昊說，1988年起，政府意識到電影、電視劇等影音製作的重要，限制外國影片進入韓國市場，金大中總統在1999年設立《文化產業振興基本法》，確立國家扶持文化產業的振興和發展的方向，例如規定每年政府總預算不得低於1%用於文化產業發展和出口。「這些文化政策的落實和執行對文化產業發展非常重要，為現在打好基礎」，政府帶頭提供資助，鼓勵大財團如三星公司為文化產業提供資金，又加強保障知識產權，支持韓國文化工作者在海外的市場推廣，金大中亦曾伙拍H.O.T.男團拍韓國旅遊廣告。

李柍昊相信，韓國文化傳遍世界，除了歸功於政府30年前推出文化政策鼓勵文化藝術自由，亦因為文化工作者的努力和市場競爭大。

「我相信為編劇、Webtoon（韓國漫畫平台）提供系統性支持對文化產業有很大貢獻」，李柍昊說韓國編劇之間競爭很大，劇本獲電視台垂青前，必須經過嚴格遴選。劇組奉行編劇中心制，編劇地位很高，權力大，待遇和薪金也高，如韓劇On Air以韓國電視劇為題材，其中一個角色是名編劇，她說自己每創作一集電視劇就會有2000萬韓圜（約13萬港元）稿費。每計劃一套電視劇，編劇和大量助理編劇都會長時間蒐集資料，近年韓劇還會研究其他國家娛樂文化，加入其他國家元素，避免韓劇、綜藝觀感太「cultural shock」。

韓國和香港一樣有「投訴文化」，李柍昊笑說韓國觀眾喜歡review，去完餐廳用餐也會留下好壞評價，「網民的口可以很壞」。觀眾看完電視劇後馬上在網上留言、評論劇情，劇組也會留意觀眾評語，李柍昊相信這些不留情的評價可以提高韓劇質素。

第一波流行的韓劇，如《冬季戀歌》、《大長今》是在2000年代推出，韓團如少女時代、Super Junior亦是2000年代中後期出道，而facebook在2004年推出，YouTube在2005年註冊，互聯網的興起令韓劇、K-pop瞬間傳遍全球，也加快韓國文化的傳播。

香港如果搞文化局可以點參考？

■香港

冀統一政策 予藝術家落腳地

現時香港的文化政策分拆為幾個部門各自執行，包括民政事務局、商務及經濟發展局、康文署等。中大文化管理碩士課程主任林國偉說，這導致香港多年來沒有統一的文化政策，各部門各自為政，例如民政事務局負責審批藝能發展資助計劃、商務及經濟發展局轄下的創意香港負責電影發展基金、康文署統籌藝術活動。文化不是各部門主力的政策方向，淪為次要和輔助角色，「在民政事務局入面，肯定是民政最重要，文化政策就是其中一個sub core，support去幫民政」。林國偉期望文化局的創立能夠統籌文化政策大方向，讓文化政策不用再淪為次要，有自主性，「文化政策可不可以都有一個主導，或者autonomy，我們自己有一個自決的做法」。例如韓國成立韓國文化內容振興院，負責電視、電競、流行音樂、動畫等內容的研究與推廣。

他說在現時各自為政、沒有牽頭者的情况下，沒有官員為文化政策主動爭取主導權，文化流失了很多發展機會，例如近日活化歷史建築項目中環街市，現時中環街市進駐商店、cafe，市建局稱公共空間可以舉辦市集、音樂會。但林國偉質疑多人流、多打卡位是否就等於活化，這種活化能否連結中環街市的歷史。「如果有文化局，我覺得可以制定一些政策，讓文化工作者或美術團體去進駐這些空間，在這些空間做到活化工作。」他舉例，文化、藝術工作者可以歷史建築為studio，作為創作、展覽場地，以社區、共同回憶為靈感，融合本地文化歷史與藝術，做到真正的「活化」。「讓細團體進駐活化項目，保育活化項目，他在這個空間裏，創作機會多了，可以持續的機遇大了。」而香港的藝術家現時大多面臨「落腳」問題，難以找到創作空間、展覽場地。他形容藝術在文化創意產業中「被邊緣化」，文化創意產業包括表演藝術、藝術品、電影及錄像和音樂、軟件、電腦遊戲、廣告設計等，而表演藝術的GDP和就業人數均是最少。

不能一味資助 助達至自給自足

現時文化政策會為藝術團體、新晉導演提供資助，例如在2019至2020年度，政府為9個藝術團體，包括香港管弦樂團、香港話劇團、香港舞蹈團等提供超過4億資助，亦向300多個中小型藝團及個人藝術工作者提供超過1億資助。但林國偉提醒，政府不能停留於一味資助，而是要讓文化藝術團體發展到可以自給自足，「例如一個家長養小朋友，都有一日需要戒奶，你不可能無限期養下去，不過戒奶之前，你要確定小朋友已經準備好，可以面對這個世界」。

他以台灣著名舞蹈團「雲門舞集」為例，「雲門劇場，他們拿的資源是遠遠比很多香港的大團少」。但他也強調雲門舞集發展多年，建立口碑、支持度、舞蹈團質素，這些都是文化團體的資本，而這些資本並不是一時三刻可以累積到，「文化團體需要長時間去打造自己，政府、文化局要推出文化政策，給時間空間他發展」。如果香港有文化局，除了在發展初期要足夠資助文化工作者，還要接受文化工作者申請資助後會失敗，讓他失敗後可以繼續申請資助繼續嘗試，「比如你畀錢藝術家去做創作，他創作出來的東西呀，可能好少觀眾，好小眾，沒有人去睇」。

除了本地門票，林國偉也建議藝術團體輸出知識產權到外地，賣劇本、錄像、創作獲版權費，減少對政府的依賴，「現在有好多西方過來的劇，或者音樂劇，我們要買license去做exhibition，咁點解香港不可以輸出？」政府亦要帶動企業、商業機構為藝術團體提供贊助，利用政策或宣傳教育，鼓勵企業認識本地藝術，以支持藝術發展為社會責任，「慢慢政府對這些已經可以自主生存的團體，投入的資源可以慢慢減少，資源可以投放在其他更需要發展的空間」。

民間中小型團體亦重要

「其實現在文化界好擔心的，是有了文化局會設立censorship的政策。」尤其是在國安法、《電影檢查條例》修例下，文化界擔心文化局將來會限制創作自由，文化無法多元發展，「發展不止是經濟發展，團體變大，或者更多人認識香港文化、接觸藝術，其實發展好多時都包括多元性」。

國家十四五規劃綱領支持香港發展中外文化藝術交流中心，林國偉提醒發展除了要「大」、盛事化，也不能忽略本土社區由下至上的文化，「一些民間發起，自下而上的中小型藝術團體，其實他們是香港文化脈絡中好重要的骨架，我們這個文化局不可以單單做一些高、大、上的發展」。例如小至社區收集黑膠唱片、牛棚藝術村，也是香港重要的藝術發展，政府可以繼續為他們提供創作的空間和土壤，讓他們繼續在社區做中小型藝術。「甚至香港電影，我們看到好本土、好有趣的電影，其實都不是大製作，不是中港製作」，當政府推動大灣區文化交流，林國偉說這對香港文化團體也是一個發展機會，不過政府要再思考要交流什麼，「是否單單講你帶啲團過去，你帶演出過去，你帶項目過去，其他大的項目中國大陸都好多，大灣區好多，其實需不需要香港補呢個窿呢？」

【開局篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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