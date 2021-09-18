茶記新招「素」 水煮魚麻辣

白靈菇片扮魚片 滑溜入味

當中最令記者驚喜的是川式小菜，烹調中菜約30年的總廚張柏權（King sir）分享，水煮魚和酸菜魚是他的得意之作。他於7至8年前創作水煮魚，有大、中、小辣選擇，他每朝將旺菜、冬菇蒂、紅蘿蔔、竹蔗等材料熬煮2小時，煮出濃味的素菜上湯，再把小茴粉、青花椒粒、紅花椒粒、辣椒及紫天椒炒成麻辣油。將麻辣油爆香，加入素湯、白靈菇片、時令菇菌、萵筍、白蘿蔔、豆卜、蜂巢豆腐及薯粉煮10多分鐘，加花椒油和辣油便完成，味道偏辣微麻。King sir以白靈菇片來取代魚片時，為了呈現如魚片般滑溜的質感，他先用素蠔油等調味料煨過白靈菇，待入味後才切片，菇片雖未能完全模仿魚片，但經這番工夫後，口感確實較滑溜、入味。

至於酸菜魚則於2年前受到胡椒豬肚湯所啟發而創作，先將素菜上湯和白胡椒煮半小時，加入豆奶增添豆香，再加入酸菜、白靈菇片及其他蔬菜和菇菌煮10多分鐘即成，米色湯底充滿辛香暖胃的胡椒味，並伴以淡淡豆香，味道柔和。

■新本真茶餐室

地址：灣仔莊士敦道10號地下F舖

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