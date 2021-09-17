沙發薯：誰為明星應援？

應援本意是為人打氣，哪怕只是一句問候、跌倒時候扶上一把，對於接受者的意義可能更大，ViuTV的《幫緊你應援團》就作了很好的示範。節目設計很簡單，就是為不同的求助個案度身訂做「應援項目」。或許是為了節目效果，看得出個案都經過精挑細選，有典型的弱勢社群例如盲人和玻璃骨病人，也有長期被輕視、但仍然默默努力的霹靂舞者，壘球運動員，肥胖女生和演員等。

有趣的是，無論他們背景多麼不同，夢想卻都很相似——希望感謝一直扶持自己的人，為愛人炮製難忘驚喜，與偶像見面，去一趟旅行，或是讓公眾認識自己的工作和理念等。這些看似微小的願望，沒有幾多個與金錢掛鈎。

《幫緊你應援團》與早前播出的《七救星》頗相似，但前者少了七仙羽（七師傅）的娛樂搞笑元素，卻多了溫情，有幾集都會令觀眾看得眼濕濕——生命在倒數、仍樂觀面對的玻璃骨女孩，其好朋友幫助她完成與偶像樂遊一天的夢想；失明人士希望親親大海，節目安排划艇教練特訓，並與主持陪伴他完成划艇出海的壯舉；不再年輕的演員愧疚多年來令母親擔心，特意在「母難日」當天帶來驚喜，感謝母親支持自己追逐演藝夢想，更送上一張全新的按摩椅，代替她多年不捨丟棄的壞椅（這段贊助商的植入式廣告，確實有點突兀）。母親得知兒子的心意既驚且喜，兩母子的互動親切而感人。

真誠問候和做自己空間

節目由MIRROR成員主持，他們平時是應援的接受者，今次節目為他們調轉身分，除了因為收視有保證，也可以提升他們的形象。但筆者不禁想多了——明星做善舉，究竟是愛還是責任？我們擁戴藝人，多是因為他們漂亮俊俏或者歌精舞勁，並非因為他們扶阿婆過馬路，那麼為何我們會要求藝人在聲色藝之餘，還要在各方面成為社會楷模？當然，歌影迷會模仿偶像的舉動，但如果我們要求偶像要比一般人更有道德，更健康，更有正能量，是否太苛刻？

明星並沒有免受社會道德規範的特權，只是他們和普通人應受到同等對待。他們都是人，在性格、體能各方面未必比一般人優秀，能夠受人愛戴，或許只因為他們剛好有做偶像的條件。如果他們能夠在表演以外引領其他人行善，固然最理想，但我們不應用另一把尺去量度他們。內地近期整肅演藝圈，更要求明星上藝德培訓班，立志通過文藝作品，傳遞政府認可的思想和道德規範。我們不會希望香港推行這種從上而下的意識形態監控吧？

近期看見一些年輕偶像，體力和情緒都透支，為了工作和形象只好「頂硬上」，令歌迷痛心，但亦有人冷嘲熱諷他們食鹹魚不抵得渴。這些後生仔心底的夢想，可能根本不是成為「世一」，而只是作品有人欣賞，工作累了可以休息，閒時可以與家人吃飯，與朋友打波。他們最需要的「應援」，不是天星碼頭的巨型廣告牌，而是真誠的問候和做自己的空間。管理他們工作的公司更應檢討——不苛待員工，不當他們是鐵打的搖錢樹，滿足他們的勞工權益，適時顧及他們的身心需要，這不是企業最基本的社會責任嗎？

文：梁慧思