水上樂園激玩攻略 「深谷飛瀑」挑戰心臟極限

位於大樹灣的海洋公園水上樂園，共有27項室內外設施，如果要全部都玩一次，相信24小時也未必足夠。不過，每個遊戲的刺激程度不一，無論你專向高難度挑戰，或只想悠閒地享受日光浴，都可按個人喜好將心水項目排先後次序，然後才排隊，省時又省力！

●追求刺激

深谷飛瀑 3秒急墮如水上跳樓機

數全場最刺激遊戲，「深谷飛瀑」必入三甲。它是一條高17米的滑梯，部分滑道近乎垂直，玩家先站進設有透明幕門的等候間，關上門後，工作人員會按下手掣，這時玩家腳下的踏板便會打開，整個人凌空急墮，儼如玩跳樓機！雖然滑梯長約58米，但由於非常急速，不足3秒已落到滑梯底，連model試玩完都說：「根本來不及驚，因為一眨眼便已經玩完了！」最心驚膽戰的時刻，相信就是等待工作人員按掣吧！

深谷飛瀑的出發位置旁，另有兩款滑道——「極速迴環」和「勇者之巔」。前者同樣是靠腳下踏板打開後的下墮衝力，讓玩家跌入滑梯之中，不過它並非一下子直墮，而是以多彎道取勝，且大部分時間玩家是在封閉式管道內，看不到戶外環境；後者則是一條開放式的滑梯，斜度較低，刺激程度比跳樓機低少少，但可全程看到戶外景色，又是另一番感受。

冲天瀑布 離心力超勁手痠軟

「冲天瀑布」的巨型水泡可容納3至6個玩家坐在一起，水泡首先滑入一條近乎垂直的滑梯，再衝上與水平成70度角的巨型大滑板頂端，在最高點上短暫懸浮後再高速滑下，再經過一些迂迴的通道到達終點。這個遊戲的離心力非常強勁，而且玩家雙手一定要用力握緊兩旁扶手，因為途中整人個會感覺快要被拋出去一樣，玩後兩手都會因為用力過度而痠軟！

八彩天梯 鬥快俯衝下水

去過舊日「水上樂園」的人都記得「五彩天梯」，今次全新的「八彩天梯」可說是升級回歸，可一次過讓8個玩家俯衝下水，終點設有一個計時器，玩家可看到自己的完成時間，與朋友「比賽」最好不過！天梯速度頗快，中間還有一些起伏位，有一點點離心力。玩時需要用到滑行墊，而且玩法是俯衝式，頭部向前滑行，刺激度大增，但同時眼睛和鼻子也非常容易「入水」，小心被嗆到！

急流漩渦 衝入「漏斗」

「急流漩渦」玩法與冲天瀑布相似，不過巨型水泡只可容納最多4個玩家，斜度及離心力不及冲天瀑布，但滑行時間更長。遊戲最刺激的是中途會衝入「漏斗」之中，水泡會因衝力左右搖晃至很高的位置，來回約3、4次後才會落到終點。而由於這個遊戲的起點設在較高位置，所以大家要準備走很多梯級才能體驗！

●悠閒享樂

人造浪池 黃昏打卡最美

「人造浪池」分室內和室外，室內「天海灣」水較淺，最深1.6米，較適合一家大小玩樂。在巨型的半透明天幕下，不受天氣影響之餘，白天還會透入溫暖的陽光；這裏設有一個舞台和巨型LED屏幕，稍後或會舉行表演。至於大朋友則可以到戶外的「湧浪灣」，水最深為1.8米，浪亦不算小，在日落時間剛好有餘暉照射，是非常理想的打卡位。兩個人造浪池都提供水泡讓大家自由漂浮，享受寫意一刻。

漂流探秘 勇闖「雨林」「北極」

非常「舒適」的遊戲，可選擇乘坐單人或雙人水泡隨水漂流。整條人工河道長約740米，漂流時間長達10多分鐘，但中途不會覺得沉悶，因為沿途有4個主題布景，包括熱帶雨林、雨中、彩虹及北極，每一個景點都能拍出不一樣的照片。不過提一提大家，中間會經過一些瀑布般的水柱，所以坐在上面仍有機會濕身的。

● Info

交通：水上樂園停車場按日收費，車位有限，建議先於網上預約（bit.ly/2Xi1vBn），選擇到訪日期後再繳付泊車費用，周一至五每車每日$200，周六、日、公眾假期及繁忙日子$250。另可乘海洋公園提供的免費接駁巴士，往返海洋公園正門及水上樂園。購買水上樂園門票後，憑門票號碼在網上預約班次（bit.ly/3Cah3pJ），每班額滿即止，暫時每隔15分鐘一班車

其他選擇：

‧城巴629（往返中環碼頭及水上樂園，途經海洋公園）

‧城巴629M（由水上樂園至港鐵黃竹坑站，只限回程）

‧專線小巴29A（往返鴨脷洲及水上樂園）

‧專線小巴59A（特別班次，往返香港仔東勝道及水上樂園）

‧的士

水上樂園

開放日期：暫全年開放

開放時間：上午10:00至晚上10:00

門票：成人$400，3至11歲$280，長者及合資格殘疾人士$150（門票採動態定價系統，根據未來60天不同因素變動）

網址及購票：bit.ly/3Cfte4m

● 有片睇，玩盡水上樂園：bit.ly/397SZHw

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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