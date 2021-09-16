網絡安全：開放數據 日常應用便利出行

尋停車位空置資料 巴士到站數據

早前，香港互聯網協會發表了「香港市民使用開放數據現况問卷調查」報告，發現幾乎所有受訪市民過去一年都曾查閱公共數據，最常查詢是交通、天氣和經濟，反映這類數據其實十分貼地。其中一項與我們生活息息相關的就是交通運輸，例如停車場或路旁停車位的實時空置資訊、巴士實時到站數據等；更可從運輸署的「香港出行易」應用程式中即時查閱交通情况，讓市民出行時更得心應手。長遠來說，交通運輸數據的累積及研究，可以幫助預估路面的交通情况及潛在需求，以助改善公共運輸服務。政府亦有開放交通意外調查及統計數據，若關注團體將數據整合，有助分析出交通黑點，向政府建議改善措施，推動交通安全。

查各國疫情 助出遊避重症區

另一例子與仍在全球肆虐的疫情相關。疫下生活可能成為新常態，近來不少國家都決定開放邊境，亦有不少市民因探訪、旅遊及工作等原因，需要到訪外國。在疫情陰霾下，到外地出行的風險增加，開放數據其實也可以幫助大家謹慎決定。多得開放數據的流行，各種組織或團體將各國公開的數據整合成方便普羅大眾閱覽的綜合圖表，常見的有如世界衛生組織、美國約翰霍普金斯大學的COVID-19儀表板，以及各地政府醫療系統等網頁。有了這些資訊，一般人都可以清楚、仔細、具體地查詢各國疫症狀况，如感染人數、集中地區、傳播趨勢等，有助市民出遊到陌生國度時避開重疫症區，適度調整旅程。

開放數據如果應用得宜，絕對可以為生活帶來不少便利。民間也不時有團體組織舉行「開放數據黑客松」（hackathon），務求以新穎的角度活用開放數據，讓它們為社會帶來更大效益。

文：香港互聯網協會開放數據小組