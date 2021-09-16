beauty：踏上60年的回憶旅程 嗅覺漫遊不同城市

diptyque的每一個作品都用香味記錄對生活和旅行的回憶，這些香氣全是品牌3名創辦人——室內設計師Christiane Gautrot、畫家Desmond Knox-Leet，以及劇場導演Yves Coueslant，對美麗事物的獨特品味、旅行記憶及生活中信手拈來的真實創作。踏入60周年紀念，diptyque特別推出一個圍繞旅程為主題的限量系列，作為其中一項慶祝計劃。此時此刻，在漫長的疫情大流行日子當中，也亦正好讓我們透過氣味，來重溫那些城市的氣息。

橢圓標誌 化成向世界開放的窗戶

新推出的Le Grand Tour系列，猶如將品牌經典的橢圓標誌，化成一扇向世界開放的窗戶，引進不同藝術與文化，讓大家展開一趟於東西方穿梭的旅程。系列以環球不同城市為主題，同時亦呼應着品牌的歷史價值，品牌國際傳訊總監（Global Communication Director）Olivia Grimaux表示：「自品牌誕生以來，不同看待世界的方式塑造了diptyque，透過冒險發現新地方，從而讓我們以好奇心來觀望世界。」Le Grand Tour系列的出現，同時提供了新的視野，她說：「這是作為對品牌及創辦人歷史的當代回應，系列表達出對旅行和發現新的或不同事物的渴望，這亦是品牌一直以來的特質，豐富了其觀點和想像力，呈現於香水及其他產品中。」

靈感從大自然或旅行而來

能夠走過超過半世紀的時間，品牌必定有其成功之道，Olivia Grimaux認為diptyque的獨特之處，在於予人的「真實感覺」，她表示：「diptyque是一個真實的品牌，記錄了真實而富有詩意的故事。所有產品的靈感都是從大自然或旅行而來，這些故事觸動了我們的客戶，亦觸動了他們情緒。」對於品牌的追隨者來說，鮮明獨特的香氣是其吸引力所在，「即使有時候我們的產品聞起來很簡單，就像家裏的氣味一樣，但它們卻能夠把自然的氣息呈現過來，帶來真實和詩意的創作。」她補充，diptyque的作品並不是為了響應市場需求而創作，而且從來不會妥協。品牌深信嗅覺體驗最為重要，因此總會選擇優質的成分和原材料來製造產品。

至於品牌的核心價值，亦是diptyque的成功因素，「在品牌哲學方面，diptyque一直着重自由和創新。根據創辦人的品味和好奇心，自由選擇和創作新產品。另一方面卻一直專注於當下，對變化抱開放的態度，從而適應新環境，這一切亦使diptyque成為一個經典品牌。」那品牌將怎樣迎接下一個60年？「我們會繼續走自己的路，儘管可能會出現游離不定的一刻，不過必定會保持自信而堅定。藝術家的視角、詩意、感官，依舊是品牌的核心價值，並會繼續構成其發展元素。」Olivia Grimaux說。

查詢：diptyque 2521 6799（中環ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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