News：什麼是NFT？

非同質化代幣 一個擁有權證明

亞洲最大加密貨幣平台和教育中心CoinUnited.io共同創辦人李思聰（Louis）是區塊鏈和加密貨幣專家，本身也有收藏加密藝術品。他表示第一輪的NFT熱潮大約在2017、2018年出現，當時有個名為CryptoKitties加密貓的養成繁殖遊戲，利用以太幣交易。不同的電子貓可以交配繁殖，遺傳到不同的「基因」，繁殖的貓種愈稀有，價值愈高，那既是一個遊戲，也有投資價值。雖然當時已有人做電子藝術品，但不是所有人也看到背後的價值。「直至今年熱潮再現，美國數碼藝術家Bepple的NFT作品《每一天：前5000天》在佳士得拍出6900萬美金，震撼全世界，令NFT去到另一個level。」NFT即Non-Fungible Token，中文譯為非同質化代幣。「背後原理是一個證書，一個擁有權證明。平時的token（代幣）可以同質交換，即你的1元可以跟我的1元交換，價值一樣（虛擬貨幣也是），但想像NFT是一棟樓，我棟樓和你棟樓並不相同，不可以就這樣交換。」

那NFT是否一條片、一張圖？「不一定，可以是一個文件，記低一層樓的地址、尺數，放上加密的區塊鏈blockchain，記錄這個資產現在屬於誰。這個資訊便是NFT。當相關資產的擁有權轉讓，例如我收你100萬元，把一層樓賣給你，也會記錄在這條blockchain上面。」Louis續稱，以「一棟樓」來解釋可能不太易了解，因為房屋是實物，有本身法律框架，但在網上的虛擬資產上，本身很難證明擁有權。NFT是將電子藝術品在blockchain上登記，在電子世界記錄其擁有權。他表示NFT的「玩法」很多，可以當成保單、抵押，甚或分股權的證明。

Louis認為，近年很多創作人（如音樂人、藝術家）工作不穩定，要想辦法維生，他們將自己的創作以NFT形式出售，「當支持者看到，可能會畀錢支持，NFT的價值便是這樣來」。即使不是NFT作品的擁有人，也可在互聯網上搜尋看到，但兩者的分別，就像擁有一張梵高真迹和上網看其畫作的差異。「會買NFT的人都是喜歡試新東西，貪玩的人，會嘗試虛擬貨幣，然後用虛擬貨幣『課金』，支持自己喜歡的創作。我們的團隊之前以14萬美元（約108萬港元）投得Lindsay Lohan單曲Lullaby，那是全球首個女歌手的NFT歌曲拍賣，而且是（她）賣斷完整版權。我們將它投下，因為覺得那是個創舉，也有助推動加密貨幣和NFT市場。」Louis團隊另還有收藏《小朋友齊打交》、CryptoPunk #7810頭像等NFT。

傳統拍賣的一大難題是如何辨別藝術品真偽，但NFT是blockchain，不能偽冒刪改，NFT電子藝術作品便沒有這個問題。每個人也可以製作NFT，前提是先購入ETH虛擬貨幣，建立wallet（錢包）。將想要製作NFT的檔案上載到網上，記錄資料便可。網上有不少NFT Marketplace，可想像成類似Amazon的網站，大家可以搜尋NFT作品，以虛擬貨幣購買。NFT創作的定價很難一概而論，但跟其他藝術品一樣，離不開創作者名氣和稀有度等因素。NFT需以虛擬貨幣交投，加密貨幣價值的改變也會影響作品價值。

那NFT會不會只是一場泡沫？Louis認為：「所有收藏都可能變成泡沫，但只要夠人信就不會。個別藝術家或作品一定會有泡沫，但整體發展來說不會。當拍賣行也接受NFT，大家會更信這回事。」而在本月底，香港將舉行亞洲首個大型Art Tech體驗展Digital Art Fair Asia（DAFA） ，是首個專注於新媒體藝術、NFT加密藝術和沉浸式藝術的大型實體藝術展覽，勢將繼續推動相關熱潮。

文：張曉冬