Punk頭像獨一無二 加密藝術 程式隨機創作

佳士得香港二十及二十一世紀藝術部專家邵依洋解釋，由NFT生成的數碼作品不可隨便複製。電腦程式使用類似虛擬證書的技術，除限制篡改，亦可作識別和認證。她建議讀者欣賞時可先略去複雜的理論，簡單地理解為一門新興藝術。

佳士得把NFT引進全球拍賣市場，累積逾9000萬美元（約近7億港元）的拍賣成交額。其中由美國數碼藝術家Bepple於2021年創作的巨型數碼拼貼作品《每一天：前5000天》最為轟動，早前經線上拍賣成交金額達6900萬美元（約5.37億港元），打破線上拍賣紀錄，並開先河首度接受買家以加密貨幣付款。拍賣行指發展NFT市場後吸納了大批新進場、年輕的買家接觸其線上平台，73%的NFT拍賣註冊競投者是其新客戶，平均年齡是38歲。

NFT呈現方式千變萬化

今次網上拍賣會的領銜作品，包括一組由Larva Labs創作的罕見CryptoPunks，以及其最新力作Meebit，另外亦有由Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）。「以CryptoPunks為例， 每個Punk頭像由24×24的圖元方塊組成，但每件都有獨一無二的特徵組合，如不同膚色、髮型、裝束、表情，有如社會微觀縮影。」人物特徵是NFT收藏中極重要的概念，可以是服飾、人種、表情、髮型等。「通常來說，特徵愈多愈稀有，價格愈高。」邵依洋說NFT的妙趣在於呈現方式千變萬化。透過擁有每款獨一無二的CryptoPunk作品，可彰顯自己獨特個性。「藝術品電子化、虛擬化是現狀與趨勢。NFT為虛擬藝術提出更多可能，大家拭目以待。」

今年5月，佳士得紐約二十一世紀藝術晚間拍賣上以1690萬美元（約1.31億港元）高價拍出一組9件的CryptoPunks，市場對CryptoPunks於今次拍賣會的表現充滿冀盼。欣賞這些藝術品時除可留意圖像和用色，背後故事也引人入勝。2017年，紐約軟件公司Larva Labs的創辦人Matt Hall和John Watkinson開發了一個程式，可生成數千個各有不同、外表奇怪的人物角色。這些角色原初是智能電話應用程式或遊戲人物，想不到成為藝術項目，並成為加密藝術運動的起步點。CryptoPunks系列人物造型奇特，真正的創作者是電腦，隨機生成出不同特徵及個性，合共有1萬款，各頭像附有獨特序號。欣賞作品時，可留意它們的特徵，看看可否找到和自己相像的人物。

這創作手法顛覆了傳統藝術的創作規律，讓電腦程式像上帝一樣「造男造女」。CryptoPunks系列分別有約6000名男性和4000名女性人物，當中有人塗鮮紅色口紅、蓄鬍子、佩戴眼鏡、紮馬尾或戴小圓帽。有趣的是當中有8個人物沒任何特徵，被稱為「原生龐克」（Genesis Punks），及一個擁有7項特徵的龐克人物——「加密龐克8348」。這個長有齙牙的人物抽煙，留有大鬍子，臉上有痣，戴耳環、經典墨鏡和禮帽，身分極神秘，可視為特別版或隱藏人物。另外，兩名程式編寫者又修改軟件的演算法，生成數量稀少的非人類奇幻角色，如88隻綠皮膚殭屍、24隻長毛猿猴和9個淺藍色皮膚外星人。它們和「人類」角色一樣有不同特徵。

創作背後反建制精神

Matt Hall和John Watkinson創作背後有一股反建制精神，有意把「被造物」設計成獨特、不依常規。買賣合約會列明作品的正式擁有權，記錄均可追溯，永遠保存在區塊鏈中。透過此技術，作品一旦面世後就算是程式設計者也無法修改人物樣子。起初市場並不看好，但作品卻陸續以高價成交。或許，其獨一無二的特質滿足了收藏家的原始欲望。拍賣行指截至2021年4月初，過去12個月錄得相關作品逾8000次交易，數字不斷上升。

CryptoPunks獲得成功後，Larva Labs在今年5月推出新項目Meebits。Meebits是程式隨機生成的2萬隻數碼人偶；與CryptoPunks的平面圖元不同，由3D方塊組成，有更多人物特徵。新舊作品同場互相輝映，看看新浪能否推前浪。不過，Yuga Labs的作品BAYC亦來勢洶洶，呈現出1萬個造型各異的「猿猴」，以美學角度來說，可高度辨識，買家可登入BAYC網站，像一個虛擬俱樂部，社群屬性極強，建構完整世界觀，在拍賣會必有番龍爭虎鬥。

● 搶手NFT（圖）

●No Time Like Present網上專拍

日期：9月17至28日

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文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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