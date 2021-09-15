Watch News：經典「坦克表」重新演繹

Tank在多年來一直演變，如在1977年推出走簡約設計路線的Tank Must系列，以精鋼表殼搭配突顯簡約的表盤，摒棄羅馬數字時標及分鐘軌道。品牌最近便忠於當時的精神，推出採用3個象徵Cartier風格精髓的紅、藍、綠素色表盤Tank Must，搭配同色調表帶。

除了Tank Must，Cartier今年還有兩枚Tank Louis Cartier新表，它們的設計比原本的Tank更為修長，垂直表耳更纖細精緻，邊角較為圓潤，分鐘軌道、凸圓形藍寶石表冠、羅馬數字均為腕表的標誌設計。新款分別以藍和紅色為主題，藍色表款搭配18K玫瑰金，紅色表款則搭配18K黃金，配上同色調表帶，同樣搭載1917 MC型工作坊精製手動上鏈機芯。

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