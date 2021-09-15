愛丁堡新景點 8層高威士忌體驗館

體驗館前身是家擁有近100年歷史的百貨公司，現轉化成先進的體驗零售空間，顧客可選購最獨特和專屬的威士忌，並從酒桶直接提取到酒瓶，再於瓶身上雕刻。店內設有兩個屋頂酒吧和令人歎為觀止、可以觀賞愛丁堡天際線美景的露台。其中Explorers' Bothy威士忌酒吧提供150種不同的威士忌，而1820雞尾酒酒吧則提供可以搭配飲品的特別設計餐單，每道佳餚的食材採購及靈感均來自蘇格蘭的不同角落，以精緻料理方式呈現。

● Johnnie Walker Princes Street

地址：Princes Street, 145 Princes St, Edinburgh EH2 4BL

網站：www.johnniewalkerprincesstreet.com

[Food & Beverage]