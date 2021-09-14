自在講媽：第二次當媽

再次懷孕，經歷的妊娠反應更加劇烈，於是無奈地減少工作，爭取休息時間。年紀大了，生過孩子再加上照顧哥哥，明顯地，這次孕程比上一胎辛苦。回想幾個月前，試過兩次作小產，在急症室望着天花板，眼淚緩緩地滲出來，內疚自責、恐懼焦慮。我一直鼓勵腹中塊肉要堅強些，答應他會好好照顧身體，讓他感到受保護、感到被愛。

之後幾個月，我戰戰兢兢，趕起學校的工作及完成搬屋大業之後，只餘下兩個月孕期，沒有太多休息時間，還要為大兒子做心理準備。放暑假的日子，雞蛋仔天天黏着我，即使他期待弟弟的來臨，但有時也會噘嘴埋怨，為什麼寶寶在肚子裏，媽媽就不可以去主題樂園逛……

哪來的勇氣生第二胎？

親友知道我懷孕之後，大多都送上祝福，但也有憂慮。他們問我哪兒來的勇氣，在疫情和負面的社會氣候下仍然想生孩子。大家都在討論移民又或者消極躺平，連我母親都擔心，照顧大兒子的特殊學習需要已經身心疲累，為何不將所有資源集中在他身上？

我的答案其實很簡單，想家裏熱鬧些。生雞蛋仔是因為看到生命的美好，也遇上一個丈夫願意及同意這世界仍有光明；生第二胎也是同一心態，我們享受看着孩子的成長。組織家庭很個人化，家長自有獨特的原因、信念，有時甚至沒有計劃及順其自然地走出一個「家」。

新家庭組合之始，很想告訴細寶，世上沒有絕對的美善也沒有絕對的醜惡，沒有永遠的苦也沒有永遠的樂，但仍要常存感恩的心。我感恩孩子們選擇了我，讓我經歷生命的奇妙，感受強而有力的胎動，也讓我記起自己的渺小，感恩每一個呼吸。

文：彭梓雅

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第363期]