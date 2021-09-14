親子筆陣．善養救未來：讓學習與生活連結

當我們決定摒棄教科書，在小一開始實踐LBD課程時，教師第一時間所思考的，不再是「知識」，而是如何建立孩子的安全感，讓他們認識自己的獨特之處，察覺自己及身邊的人的情緒……我們從孩子的需要出發，正向教育的氛圍、脈絡化的教學隨之而產生。

在家種葱 觀察社區 教學不止「知識」

在LBD下如何學習呢？好像二年級「健康的我」這主題，教師與孩子完成各種跟身心靈有關的小任務︰閱讀繪本《神奇的便便工廠》，實驗食物變大便的過程，認識消化系統內的器官及功用；學生透過觀察自己的大便及訪問家人，檢視自己和家人的健康狀况；我們與孩子一起做大笑瑜伽，一起品嘗花茶，又去訪問農夫了解種植的基礎知識、困難與樂趣，從而嘗試於家中種葱，用來烹調美食。最後，孩子為自己的家庭設計「家庭健康手記」，把所學習到的運用於日常生活中，並與家人、同學分享及交流。

又好像一年級「勇闖社區」這主題，讓孩子拿着「欣賞放大鏡」觀察石籬區美好的人和事，認識區內街道、設施、為我們服務的人；又透過分享「我和石籬區的小故事」，一步步製作出屬於孩子的「社區地圖」。孩子設計出各式各樣充滿童趣的創意標誌，例如：在水果店貼上「小心榴槤有刺」，在薄餅店貼上「不要流口水」，繼而思考自己如何成為社區的小幫手。不同的體驗活動，讓孩子對「如何保持健康的身體？」、「石籬區如何美好？」產生好奇，整個學習歷程環環緊扣，學生的笑臉、樂於分享的態度包圍着整個課室，他們處處流露出對家人健康的關顧、對社區的愛護，關愛這價值得以實踐。

讓教師按強項發揮獨特角色

課程改革工程浩大，有賴一整個團隊一同前行。感謝「教育大同」的協助，開展賽馬會「感．創．做」大本營這個計劃，藉着不同團隊建立的活動，讓教師彼此了解各人的感受、想法及獨特之處，使我們明白每人都是團隊的「資源」，各人可就着自己的強項發揮不同的角色。在備課會議中，學校同行者（walker）總是提出「學生為什麼要學習這些內容？與生活有何關係？」、「學習內容是否由學生自己探索所得？」、「學生有機會發聲嗎？」、「如何知道學生達到學習目標？」等問題，讓我們不斷反思課程內容、教學及評估模式是否以學生為中心。在舉辦教師及家長工作坊時，「教育大同」總是先與我們一同檢視學校的現况及需要，才擬定工作坊的目標與內容。在這3年多的合作中，「教育大同」經常提醒我們要聆聽教師的聲音，給予教師選擇的機會，班與班之間不要比較，因為「學生不一樣，教師也是不一樣」。

註︰賽馬會「感．創．做」大本營，由香港賽馬會慈善信託基金捐助「教育大同」開展，旨在營造以學生為本、全人發展的學習環境

文：劉秀雯（石籬聖若望天主教小學課程發展主任）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第363期]