同理心學堂：融合教育SEN學生的挑戰

簡單來說，一間學校可同時接納不同類別的SEN學生，包括：專注力不足／過度活躍（ADHD）、自閉症（ASD）、溝通障礙（CD）、情緒行為問題（EBD）、聽覺障礙（HI）、智力障礙（ID）、肢體殘疾（PD）、特殊學習障礙（SLD）和視覺障礙（VI）等，可接收的學生可以由十多至百多人不等。政策原意是希望SEN學生融合在普通學校就讀，與同齡學童一起接受教育。可是在現實中，教師、社工、教育心理學家，都為了要處理這麼大量和不同類型的SEN學生而疲於奔命，間接減少其他學生受照顧和支援的機會。

教師教學壓力增 學生家長反應多負面

實際操作上，前線教師遇到不少挑戰。他們需親自設計和製作多元化的教材，並適時調整教學方法，讓個別差異的SEN學生適應。然而，不同種類的SEN學生所需要的學習支援各異，教師在設計和調整課程時需花費大量時間，根本難以獨立支援那些融合生；課室管理亦面臨挑戰，融合班學生因個別差異大，教師一方面要以整體為考量，另一方面又需付出更多的耐心照顧個別的融合生。部分有情緒和行為問題的學生更會干擾課堂秩序，壓力可想而知。

另外，普遍學生和家長雖然對SEN學生沒有心存惡意，但對他們的行為仍會感到不耐煩或難接納。例如：常常發問並打擾課堂學習，佔用過多資源，在遞交功課或考試上往往獲得優待而令人感覺不公；一些情緒或自我控制能力弱的SEN學生，也會偶爾欺凌其他同學等。因此，普通學生或家長會對SEN學生持有較多負面的看法。

有情緒及行為問題學生 融入群體需包容

不同類別的SEN學生，會有不同的朋輩關係和群體活動。大部分校長、教師和專業人士都對聽覺障礙、肢體殘障及特殊學習障礙的學生的情緒表現持有正面的看法。然而對於有情緒及行為問題、專注力不足／過度活躍、智力障礙和自閉症等學生，不少人則認為他們在課堂上不能專心學習、打擾同學，因而有較負面的看法。上述學生在「師生關係」、「同輩關係」、「同輩互動」及「社交及情緒表現」等各方面，表現都較普通學生為低，難以與人建立和維繫較持久的友誼。

筆者以往接觸部分SEN學生，了解到他們的內心很空虛。他們其實很想認識和接觸不同的朋友，但礙於缺乏洞察和理解別人想法的能力，在參與群體活動時與人溝通亦遇到困難，對社會規範也不敏感，有時甚至有極端的情緒表現，使到他們在現實世界裏很難找到知心朋友。

我們要明白，SEN的問題並不是他們想故意產生，是他們難以控制的事情，所以更需要大家用無比的愛心和耐性去支持和體諒他們，他們才有機會去糾正和改善這些錯誤。其實，SEN學生只要獲得合適的教導和訓練，加上身邊朋輩的包容、接納和給機會作鍛煉，他們的社交能力一樣可以提升，最終SEN學生也能與我們愉快、和平地共處。

文：伍國光（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第363期]