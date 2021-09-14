客座隨筆：把校園變成樂園

除互動地板外，區內還有「學生齊闖關」，也是一個很受同學歡迎的學習設施。以往，同學學習編程，只有小部分的編程作品能夠製作出來，但這裏就化身成編程者的樂園，同學能夠把編程意念實體化，利用牆上Micro:bit等電腦板創作機關、齒輪及機關裝置，實踐他們的創意，同時訓練思維能力。

我的好玩法寶還有很多！早前學校便改造了原有的水族缸，讓學生賞魚賞植物之餘，更深入認識水中生態平衡及過濾系統的科學原理。新魚缸運用了「管道式生物過濾系統」設計，我們在魚缸中加入大量沙牀、植物及水管，創造出一個完整的微生態，達至不用換水的效果。

魚缸配AR程式 有趣學習

簡單來說，魚兒會排出排泄物，排泄物積聚後，便會產生對牠們有害的阿摩尼亞，當阿摩尼亞濃度過高，魚兒便會死亡。但加入沙牀，即有助孕育大量微生物如硝化菌，硝化菌能夠分解水中的阿摩尼亞，並轉化成能供植物吸收的硝酸鹽，再製造出蛋白質，幫助生長。我們同時在沙牀中埋藏很多水管，水泵把水經沙牀，運送到魚缸的上方，用來灌溉植物，然後經小瀑布流回缸中。魚缸中的植物利用陽光/燈光及水中的二氧化碳做出光合作用，並產生氧，令水中的氧及二氧化碳的含量得以平衡。

其實這個魚缸的運作，正配合小六學生常識科課題「生物的相互關係」。為讓學生掌握得更好，我們開發了AR學習互動程式。同學只需使用平板電腦掃描魚缸內的圖示，就能看到AR立體動畫、影片、資料，了解上述水中生態平衡的運作原理，以及保護環境的重要。程式中還有互動「挑戰題」遊戲，富娛樂性之餘，也可以長知識。同時，為培養小朋友飼養小動物的責任感，我們還增設實時監測系統，同學只要透過互聯網，隨時、隨地都可監測魚缸水溫及水位，觀察魚兒的一舉一動。我相信寓遊戲於學習，效果遠勝「死操爛背」！

文：周德輝（大角嘴天主教小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第363期]