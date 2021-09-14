童讀好書：看繪本助適應新環境 解開孩子心結 投入新學年

文︰顏燕雯

踏入新學年，代表孩子又要面對新挑戰，回想我們第一天上班的心情也是戰戰兢兢，更何况只有幾歲的小朋友？有些孩子也許連自己為何感到焦慮不安也不懂得描述出來，爸媽們正好利用兒童繪本，藉故事主人翁的遭遇幫助孩子表達內心的聲音，從而找出方法為他們梳理不安的情緒。

與好友分離 用書信圖畫聯繫

近日的移民潮令很多親人和好朋友要分隔兩地，ungoogoo故事館創辦人Candice Ng特別找到一本講述小刺蝟搬家的《在我離開之前》，把小朋友們掛念遠方同學，又或者跟好友分開就讀不同學校的心情一一道出。「小刺蝟要搬家，跟朋友道別時，大家都很捨不得對方，因為不知何時何日會再見。但在搬到新家園後，小刺蝟拆開了朋友們給牠的圖畫和書信，這正好是牠開學的第一天，望着這些圖畫和文字，牠忽然感到朋友彷彿出現在自己面前鼓勵着牠。」Candice說，這本書很切合現時大家面對的景况，面對與好友分離，小朋友也許會失落，也許不想說再見，也許會傷心，如何仍能保持友誼不變呢？小刺蝟就把朋友送贈的東西作為對自己的鼓勵，令我們明白即使無法見到對方，也可以利用另一些方式聯繫，這確是幫助小朋友適應新學習環境的其中一個方法。

留意孩子小動作 理解心理狀况

另一本《我好擔心》或可幫家長領悟到如何替小朋友紓緩緊張的情緒。故事中的主角小莉是個凡事都會擔心的小孩，小至屋前大樹的狀况，大至搞生日會有沒有人來參加也成為她焦慮不安的原因。而即將要上學會遇到的種種情景，包括吃什麼點心、如何上廁所、老師喜不喜歡她，更令她擔心到極點。「小莉的父母會告訴女兒不要擔心，但好像只是為了息事寧人，並沒有問她擔心些什麼，沒有嘗試了解背後的原因。」Candice指出，小朋友有時候即使不作聲，父母都可透過他們的小動作猜到他們感到緊張，如咬手指、緊握毛巾等，書中的小莉便會捉着兔子毛公仔的耳朵。「這書正提醒家長們，要透過留意孩子的小動作，理解他們的心理狀况。」最後小莉不但可以帶同毛公仔上學，老師更介紹了一個與她情况差不多的同學給她認識，兩個小朋友因為有相似之處和共同話題而忘記了上學時的緊張。「這本書不會看到小朋友因上學而大哭大鬧，而是以內斂的手法，讓大人們學習從細微處發現小朋友難以開口解釋的各種情感，同時也用小莉的例子，提示家長如何幫助孩子釋放壓力。」

至於講述月亮上一年級的《月亮上學了》則沒有「家長」的角色出現，反而以月亮這個有趣的身分，寫出我們可以憑自己的長處而獲得別人認同。月亮原本很期待上學，但是同學們都不相信他是真「月亮」，因為「月亮」只會在晚上出現，但上學時間卻是白天呀！因為得不到認同，月亮開始不想上學了，但他想到明天自己當值日生，於是趁同學未回校，一早便到課室做他做擅長的事——把黑板擦得閃亮亮，自此，同學便相信他是晚上那個月亮，他又再次喜歡上學了。

Candice認為，對孩子來說，上學時很多時候都是自己一個去面對問題，家長可能幫不上忙，如果孩子說不想上學，到底會是什麼原因？家長除了要從溝通、觀察去了解原因，也可以作出鼓勵和肯定，如告訴他們可以像故事中的月亮一樣以自己擅長的東西去獲得大家的認同，讓孩子忘記焦慮，以正面的角度尋回上學的樂趣。

[Happy PaMa 教得樂 第363期]