家家有禮：幻彩光影下賞月

apm今年特別與波蘭藝術團隊Marta Basandowska和Przemek Podolski合作，以色彩豐富幻變的燈光為創作靈感，建成「apm幻彩光影展」，打卡場景包括「幻彩光影繩藝裝置」、「七彩幻變月兔」、「夢幻LED月亮鞦韆」，亦會邀請繩藝達人舉行「創新繩藝DIY」工作坊，讓大家運用不同物料加上繩結手藝的美態打造出獨特的配飾。9月17至30日，場內更特設「品味咖啡市集」，屆時還有專業的咖啡導師教大家製作獨一無二咖啡畫及品嘗咖啡，會員只需憑指定積分即有機會參與工作坊及巿集活動。此外，消費券邁向「第二波」，apm亦推出秋日感謝「折」及電子消費券連環賞等，想做個精明消費者便不要錯過。

◆ apm幻彩光影展

日期：即日至10月17日下午1:00至晚上9:00

地點：觀塘apm

查詢：3148 1200

■送apm中秋節茶葉巧克力套裝

apm送出apm中秋節茶葉巧克力套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括Frantz草莓松露朱古力禮盒及花研草說花茶禮盒。名額6個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：9月21日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第363期]