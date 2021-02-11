本周FOCUS．採訪手記：SEN童運動 效果超想像

小孩子精力旺盛「無時停」，需要空間「放電」，而這個需要，對於患專注力失調和過度活躍症（ADHD），以及自閉症譜系障礙（ASD）的兒童就更大。今期封面故事以SEN（有特殊教育需要）小朋友做繩索運動作題材，純粹拋磚引玉，希望喚起大家關注運動對這類孩子的重要。當然，繩索運動並非唯一的方法，大家可按個人情况或請教醫生，替你家的孩子選擇最適合的運動。

跟香港中文大學兒科學系兒童體智及行為發展科名譽臨牀副教授陳鳳英醫生也談過這話題，她形容運動既「低成本」，更有「一石多鳥」的好處。陳醫生分享道，多年前診治過一名6歲、被評為有嚴重自閉症兼中度智障的男童，他更被指不懂說話，「我發現他很喜歡跑圈，於是由得他跑，跑了20分鐘，他便筋疲力盡躺在地上，這個時候，我才介入。原來他識說話的，而且可以回答到問題」。陳醫生遂向男童父母提出治療方案，「我只提議一件事，就是請男童的家長，每天帶兒子去做運動」。一個月之後，陳醫生收到男童父親的來電，「爸爸說終於感受到自己有個仔，因為兒子曉得依偎在他懷中」。其後，男孩還逐漸開口講話，更可入讀主流小學，連陳醫生也大呼奇妙，「運動帶來的果效，有時真的多於我們所想像」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第363期]