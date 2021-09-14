知多啲：復修魚檔肉檔 重現昔日貼心設計

有別於以往的活化項目，今次特別復修了13個街市檔口——海鮮檔、蔬果檔、肉檔等，並租用予不同攤販，重現當年面貌。站在檔口前端詳一番，只見各類攤檔因應所需而有不同設計，如海鮮檔前有混凝土工作枱面，讓店主斬魚買賣，後有魚缸暫養活魚；肉檔設有較多掛鈎，方便掛起肉類。不禁讓人讚歎80多年前的街市構思得如此完善，葉頌文笑言：「以前的人比較慢活，可能10個人構思1個細節，現在是1個人做10件事！」

樓梯「可逆轉」扶手 依法規加設

中環街市重開後，不少人批評在標誌的水磨石樓梯加裝黑色扶手，破壞原有美感與結構。葉頌文解釋，扶手是因應現存法規而加設，亦方便長者和行動不便人士上落樓梯。建築團隊又採用「可逆轉設計」，就算他日拆走，對原生結構的影響亦減到最低。既然扶手無可避免，何不選用與樓梯相近的顏色？雷冠源指，保育與活化其中一個最大的原則，就是要有對比：「原生歷史痕迹很重要，如果做到差不多，可能50年後的人會混淆兩者。」

建築物活化後，如何不失舊有面貌又能在當代找到經營模式，是保育永恆的命題。復修後的中環街市吸引特色食肆、文青小店等進駐，有人質疑這種活化模式只是建成另一個商場。葉頌文指活化的意義在於因應現代需要，令它變成生活一部分。那麼將它保留成需要購票入場參觀的博物館，還是成為現在可用到的建築物呢？「可用的建築需要可持續，商業進駐是其中一個元素。當有商店進駐，你的選擇是LV名牌還是小店？」

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