吃喝玩樂 賞建築智慧 中環街市穿梭新舊時空

「等了重開很久了！」這句話大概說出中環街市每個訪客的心聲。從門口的燈罩陣，到中庭天井與主樓梯，都見到滿滿的打卡人潮。活化後的中環街市集飲食、購物和展覽於一身，引入逾70間食肆、懷舊店舖、文青小店等，當中有海味舖和米業老字號進駐復修檔口，承接傳統意義。

食肆多元 歎本地啤虹吸茶

中環街市以往髒亂、濕漉漉的印象全被抹去，取而代之是採光充足、滿佈綠色植物的寬敞空間，吸引多元化店舖進駐。從地下一層起已有不少美食，本地手工啤酒品牌「麥子」開設首間實體店，帶來多款酒精飲品，包括啤酒、果汁發酵飲品和啤酒花茶；其中兩款新口味手工啤屬初次登場，以洛神花釀製的「洛梅啤酒」酸甜清新，「麥酵啤酒」則用香港製酵母釀成，帶熱帶水果清爽。店內提供多款小食如脆炸魚仔、齋燒鵝，happy hour最適合與同事朋友啤一啤。

好酒之徒可上一層樓，來到結合茶、啡、酒的I-O-N Cafe & Bistro，一嘗以香港特色飲品為靈感的雞尾酒，如以紅豆冰為藍本的Black & White Film、凍檸茶COT、杏仁茶Snow Fizz，配上香脆開胃的小食拼盤，更為起勁。I-O-N除了雞尾酒別具特色，還有坊間少見的虹吸茶，透過烹煮茶葉2分半至3分鐘來提升茶味。想吃簡單輕食的，2樓HAND3AG的外賣鐵板三文治很方便，新出的法國飛甩鴨毛腿鐵板三文治，以油封鴨入饌，輔以酸甜蜜柑、醋漬紅蘿蔔，可緩解鴨的油膩。

推廣漁、米文化 大啖芝麻卷白糖糕

呼應中環街市歷史價值的13個已修復的街市攤檔，已有部分商戶承租。宣揚本地漁民文化的海味乾貨店漁民辦館租用其中一間肉檔，除了販賣本地漁民產品，店內還放有漁船模型、漁民用具、歷史照片等，藉此將漁民文化帶入市區。老字號金源米業則計劃於年底設立概念店，重現1950、60年代的米行風貌。為了配合中環街市的保育理念，概念店不作買賣，僅展出舊時米行常見用具如米桶、米籮等，亦會與漁農自然護理署合作，介紹本地種米歷史，保育本地稻米文化。

除了復修檔口，街市亦引入懷舊攤檔，突顯文化傳承一面。林記懷舊小食售賣多款本地糕點小食，芝麻卷、白糖糕、缽仔糕等讓人重拾童年回憶。附近的叮叮老香港辦館則有售多款型號的電車模型、懷舊玩具、零食……連西瓜波都有！場內亦有常設展覽，由香港建築中心在1樓Legacy Hall舉行。現正展出舊式磅秤工具，藉着舊街市中常見的秤，與公眾思考、衡量中環街市的保育成效。

■中環街市

地址：中環皇后大道中93號及德輔道中80號

查詢：3618 8668

麥子：G13舖

I-O-N Cafe and Bistro：124及125舖

HAND3AG：242C舖

叮叮老香港辦館：117舖

林記懷舊小食：108舖

漁民辦館：P03A

金源米業：P02A及P02B（年底開業）

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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