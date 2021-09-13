家居操下肢 零器械益身心

簡單的下肢訓練運動，於家中空閒時便可以做，舒展身體。不少人着重上身肌肉訓練，如手臂和胸肌等，下肢訓練較容易被忽略。然而，下肢用作支撐整個人體，其發達及靈活程度除了影響步行姿勢外，亦影響個人平衡力及體能，比上肢訓練更為重要。

以下幾組運動主要訓練肌肉，會運用到全身肌肉，包括腿部、臀部、背部及核心肌肉，並涉及多個關節。在運動中，牽涉身體肌肉量愈多，熱量消耗亦愈多，除了有助肌肉鍛煉，也能塑造完美體態，令身形更健美。肌力訓練前建議做柔和的動態熱身運動，除了有助加速心跳、微升體溫以促進血液循環，還讓身體關節及肌肉更靈活，避免拉傷。緊記運動要量力而為，若有疑問，請向物理治療師查詢。

■熱身運動（一）

1. 雙手肘彎曲90°放在腹前，手掌向下

2. 開始原地踏步，抬起大腿並盡量讓膝蓋碰到手掌

3. 左、右腿交替踏步，維持3至5分鐘，踏步速度視乎個人能力

■熱身運動（二）

1. 雙手張開並高舉；抬起右腳，左手觸碰右腳跟

2. 手腳放回原位，轉為右手觸碰左腳，重複動作

3. 左右交替維持3至5分鐘，速度視乎個人能力

■大腿肌力訓練

1. 背靠牆，腳尖向前，雙腳與牆壁保持一段距離

2. 背部貼着牆壁往下滑，膝蓋彎曲慢慢下蹲

3. 深度視乎個人能力，建議不超過90°

4. 過程中，背部保持貼着牆壁

5. 10至15次為1組，休息一會，重複3至4組

■小腿肌力訓練

1. 雙手扶椅背站立，腳尖向前

2. 用約3至4秒慢慢踮起腳跟，再用3至4秒慢慢放下

3. 10至15次為1組，休息一會，重複3至4組

■盆骨臀外展肌及臀大肌訓練

1. 側躺，雙腳拼合，膝微曲，上方的手可輕按大腿外側，以感受肌肉的活動

2. 上方膝蓋用力提高

3. 過程中，腳板保持拼合，慢慢回到原本姿勢

4. 10至15次為1組，休息一會，換邊重複，做3至4組

■臀部肌群訓練

1. 平臥，上身放鬆，雙手平放身體兩側，膝蓋彎曲，雙腳腳板踩平

2. 收緊腹部及臀部，臀部用力抬高，慢慢回到原本姿勢

■加強版

1. 若想增加難度，單腳彎膝，腳板踩平，另一腳伸直提起約45°

2. 抬高臀部，帶動伸直的腳同時提高，使腳跟、臀部與肩膀形成直線

3. 維持5秒，慢慢回到原本姿勢

4. 10至15次為1組，休息一會，換邊重複，做3至4組

文：姚憶然（聖雅各福群會中風復康計劃 註冊物理治療師）

編輯：林曉慧