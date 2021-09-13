養生帖：抒情志按募穴 解腹痛

在經絡循環路徑上，有手三陰經、足三陰經、足陽明胃經、足少陽膽經，以及奇經上任、冲、帶脈。因此任何臟器病理改變均可引起腹痛。值得關注的是現代人生活節奏急促、精神壓力大，與情志有關的胃腸道神經功能紊亂，符合現代醫學的腸易激綜合症。

在中醫理論，肝主情志疏泄、氣機條達；脾主運化食物、吸收精微物質。肝氣鬱結，氣機不通暢會影響脾的健康。常因生氣、思慮過度或精神受刺激後茶飯不思，再加上食物耐受不良，則引起腹痛泄瀉。其病徵有以下特點：

1. 腹痛隨排便而減輕

2. 排便次數改變

3. 排便形態改變（便秘或便溏）

4. 部分患者需服藥及長時間治療

中醫可按不同證型配方中藥，再配合經絡穴位刺激。經絡穴位刺激通常會用腹部募穴；募具募集之意，故募穴為臟腑之氣聚集部位，如肚臍旁開2寸為大腸募穴，即天樞；肚臍以下3寸為小腸募穴，即關元；肚臍以上4寸為胃的募穴，即中脘；腹正中線旁開4寸第6肋間為肝的募穴，即期門。分別揉按各穴位30至50下，也可用兩手來回搓擦兩旁肋骨，並以手掌圍繞肚臍作環形按揉。飲食方面，患者應少食用生冷或油膩食物。疏導情緒也是治療關鍵。最後要強調，腹痛成因複雜，若遇上急腹症，請盡快求醫。

文：彭捷（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫（針灸科））