養生貼士：運動防「悲秋」 飲食潤肺驅寒

起居方面，秋季由熱轉寒，陽氣漸收，陰氣漸長，是萬物成熟收穫的季節，人體也慢慢陽消陰長。所以應該早睡，以順應陽氣之收；早起，使肺氣得以舒展，且防收之太過。

飲食上，秋燥易傷津液，「傷肺，除會咳嗽，也因為肺亦主皮毛，皮膚病如濕疹、蕁麻疹，在秋天就容易發病，滋潤肺部就會減少這些問題」。故飲食以滋陰潤肺為佳，除了梨，芝麻、蜂蜜、百合等都是柔潤食物。姜小舟提醒，秋天太乾燥有時會流鼻血、喉嚨痛，如誤以為是熱氣，去吃西瓜、喝涼茶，治標不治本之餘，更會傷陰，損害身體。

葱白粥發散風寒

秋季天氣變化多端，日夜溫差大，容易外感風寒，若稍稍受寒，出現怕冷，流清涕，少許前額頭痛，可考慮服用葱白粥驅散風寒。

‧葱白粥

材料：大米50克、京葱1根（取葱白）、生薑3片

方法：先用大米煲粥，煮好後加入葱白、生薑，文火煲3分鐘，加入適量糖鹽調味即可

功效：發散風寒，用於風寒感冒初起

貼士：細葱效果不及京葱明顯

秋天乾燥，容易口乾、乾咳，百合麥蓮冰糖飲可補肺潤燥。

‧百合麥蓮冰糖飲

材料：麥冬15克、鮮百合1個、蓮子15克、冰糖適量

方法：麥冬、蓮子先浸泡2小時，再與洗淨的鮮百合一起冷水下鍋，武火煮沸，轉文火1小時，代茶飲

功效：滋陰益腎、生津止渴

貼士：除麥冬芯外，其餘材料都可以食用；冰糖最後放，不加亦可

姜小舟推介2個穴位，可紓緩鼻敏感徵狀的迎香穴和四季都適用的足三里，有空按一按，有益健康。

‧迎香

位置：鼻翼外緣中點旁開約半寸

功效：通鼻竅，散風邪，清氣火。特別適合在秋季按摩，有助紓緩鼻敏感徵狀

‧足三里

位置：小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外1橫指處

功效：調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕，降逆利氣，扶正培元