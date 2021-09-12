未來城市：配套諗多步 鼓勵傷殘者 「軟硬」兼施 普及無障礙運動路

殘奧將殘疾分為三大類，一是肢體殘障，包括截肢、短肢（如侏儒症）、脊髓損傷而下半身或全身癱瘓等，二是視力障礙，三是智力障礙。後兩者因為四肢健全，可參與運動種類多，運動形式調整較小，例如為視障運動員增設眼罩或領跑員。但肢體殘障的運動員多要坐輪椅，對無障礙運動設施要求較高，可參與的運動種類也受限於運動員的靈活度，未必個個肢體傷殘人士都打到羽毛球、籃球。有機構希望在肢體傷殘群體中推廣普及運動，鼓勵傷殘人士享受運動樂趣，強化身體機能。

邊度參加運動班？

香港傷殘青年協會（傷青會）開辦多元化的運動班，讓不同能力的傷殘人士都能找到適合的運動，門檻較低、身體控制力較弱的人可選擇太極柔力球、伸展運動，上肢靈活、體能比較好的可參加輪椅跑步、輪椅籃球，挑戰度更高的還有龍舟、攀石，會視乎身體情况加裝安全繩。傷青動力學堂訓練主任吳崇維設計運動課程時，會盡量加入帶氧運動元素，「因為傷殘朋友，會比較難做到帶氧運動，一般帶氧運動都是跑步、游水、踩單車，對下肢不方便的傷殘人士較困難」。傷青會約6、7年前成立輪椅跑步隊，由體能較好的傷殘人士與跑步教練合作，教參加者用雙手推動輪椅「跑步」，鍛煉心肺功能。

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會（殘奧會）提供較有系統的運動訓練計劃，傷殘人士參加初級訓練班後，有意提升技術者可再晉升至中級、技術改良班，最後獲選為港隊代表到體院受訓。總幹事林俊英說，現正計劃與地區組織、健全人的體育總會合作舉辦更多訓練班，「例如硬地滾球，我們在6個區域做緊，輪椅劍擊在元朗區推行，將來中西區會做乒乓波班」。非政府組織外，康文署亦有推行「殘疾人士體育訓練計劃」，舉辦輪椅網球、水中健體等訓練班。

困難+建議

■硬件

1. 場地選擇少 受交通配套限制

健全者想打籃球，不用穿籃球鞋，籃球也不用帶，一個人走到樓下公園街場就可以「跟機」，book室內場反而麻煩。但吳崇維說，傷青會甚少舉辦輪椅籃球班，甚至不能選擇街場，「街場好多時旁邊會有花叢、椅子、石壆，其實有時籃球碌到埋去，他們自己執唔到波，輪椅唔似得腳」。球場外圍safety zone不夠，邊界太近欄杆，圍網對輪椅也有危險，「同埋好多時街場唔多唔少都有少少暗斜，可能方便落雨天去水，或者有小小凹凸，其實對輪椅都有一定程度影響」。所以他們多數選擇康文署的室內體育館作訓練、比賽場地，就要跟其他市民、組織一起爭場。

路向四肢傷殘人士協會會員羅惠棠是前港隊乒乓球代表，他曾參與2010年廣州殘疾人亞運會，雖然現已退役，但他仍會book康文署乒乓球場練習，傷殘人士沒有優先book場系統，要準時4時鬥快撳電腦，「傷殘人士好難book場，要搵適合地方」。所謂適合的地方首先要交通方便，有供輪椅上落的交通工具來回家居到運動場。輪椅可以上地鐵，巴士也可以容納至少一部輪椅，但小巴卻只有來往醫院的3條路線可以上落輪椅，即使搭的士，也只有體積較大的混能的士可以接載輪椅，但不時有的士司機拒載輪椅人士。

找到交通工具，下車點距離運動場也不能太遠，一來吃力，「我們要碌好遠，如果咁啱落雨就麻煩好多」。因為坐輪椅時難以同時撐傘和手推輪椅，如果路途遙遠，沿路最好有瓦遮頭，如此一來，可以選擇的室內場地就大為減少。

倡社區中心開班成常態

殘奧會舉辦訓練班的場地也是以康文署運動場和體院場地為主，但近半年因為疫情，康文署部分場地被用作社區疫苗接種中心，政府增撥社區會堂場地給殘奧會開班，林俊英提議此舉變成常態，「我覺得未來我們可以充分利用社區會堂，社區會堂入面都有好多空間，是合適我們舉辦地區計劃」。社區會堂內空間闊落，具備無障礙通道、扶手等，又沒有街場的限制，現時也常舉辦各種羽毛球、跳舞興趣班。

2. 場內無障礙設施不足 不敢飲水怕等洗手間

2008年，政府推出《設計手冊：暢通無阻的通道2008》，手冊列出建築物必須遵守的設計規定，並納入法例，包括規定通道闊度、引路帶設計，每層必須設有至少一個暢通易達洗手間等。大多數傷殘人士和體育協會都認同，新建成的運動場內，無障礙通道、設施十分完善和方便，只是數量不夠多。吳崇維說不足以應付運動班流量，「可能你一個運動場只有一至兩個殘疾人士洗手間，他們自己去做運動就OK囉，但如果我們組織搞運動班，少的可能10個8個，有時跑步可能有20、30人，20、30部輪椅」。

因為洗手間不夠，不少輪椅人士參加運動班前，會預先到附近商場去洗手間，甚至為了避免去洗手間而不喝水，「我們成日話做運動要補充水分，尤其夏天，他們有時真的驚去洗手間，因為要排隊，就唔飲咁多水」。吳崇維說這除了影響運動過程，還擔心影響他們的身體健康，但無奈的是，這已成為輪椅人士的日常，「未必是做運動，他們有時出街都會咁做，驚出街找廁所好困難」。做完運動，普通人會到更衣室沐浴更衣，「傷殘人士要冲一冲身都幾大陣仗，喺街出面，因為設施未必好配合每個人的需要」。吳崇維說他們多數換件上衣就算，因為更換運動褲太麻煩。

羅惠棠還說，經常有健全的人霸佔暢通易達洗手間更衣、洗澡，令他大感無奈。洗手間以外，適合他使用的乒乓球場也不多，康文署的乒乓球場地分為開放式和房間兩種，開放式例如是在羽毛球場中擺放4至6張乒乓球枱，枱與枱之間沒有圍板分隔，「我們有陣時要執波，波打到對面其他人那裏，又要碌好遠先執番個波，所以開放式無咁好」。羅惠棠說開放式乒乓球枱之間通道較狹窄，輪椅不能順暢通行，他多數用壁球場開枱打乒乓球，但壁球場少難book。

3. 輪椅特別設計 需租倉運送

我們看殘奧比賽，跑步選手坐的是像三輪車的輪椅，羽毛球輪椅、籃球輪椅也不是平時常見的家用輪椅。吳崇維說每項比賽的輪椅都是特別設計，最大分別在車輪，家用輪椅的車輪角度與地面垂直，但運動輪椅的車輪很斜，「如果你見打羽毛球陳浩源的輪椅，或者打籃球，角度好大，去到20°都有，角度會影響靈活度」。運動輪椅亦會因應項目增添安全裝置，例如加小車輪、防板避免反車，籃球、欖球碰撞多的運動輪椅前會有防撞欄。

家用輪椅又可不可以做運動？「無話唔得嘅，但講緊運動效果和安全度，用我們able為例，著拖鞋踢波定著波boot踢波，你著拖鞋踢波都踢到嘅，不過你好容易會爆腳，或者你跑唔得快。」傷青會舉辦輪椅籃球班，特地租倉存放籃球輪椅，每次開班都要租貨車運送輪椅，「如果傷殘朋友想自己打波，他們坐自己部輪椅，又要帶多一部輪椅，對傷殘人士來說也做不到」。

盼場地擺放器材供借用

但吳崇維希望有一天，傷殘人士不用靠參加協會訓練班，不用靠協會提供器材才可以做運動，而可以自己約朋友走進運動場打波，「會不會有場地可以讓我們擺放器材，譬如球場可以擺5、6部運動輪椅，他去到球場，靠自己或者有人幫他拿輪椅，就可以用輪椅打波」。他建議，傷殘人士上過運動班，知道如何安全地使用運動輪椅，知道運動玩法就可以借輪椅，希望達到真正的普及運動，「我們以前推廣，要有層殘廁，要有斜道，要方便出入，現在我們已經講緊，希望再方便他們，有合適器材借用」。

■軟件

主流校殘疾學生 無得上PE堂

殘奧會最近統計，主流學校中的殘疾學生可以參與什麼體育活動，協會向香港800多間主流學校發問卷調查，有約500間學校回覆，結果發現大部分殘疾學生，都無機會跟健全學生一起參與體育課，「現在殘疾學生上體育堂的時候可能要去圖書館」。林俊英說，希望未來可以讓這些學生做運動，現正計劃與保良局合作，為其學校的殘疾學生商討體育堂的替代安排。

盼跨校合作 研傷健共學

一是視乎學校內殘疾學生的數量，如果人數多可以自組一班一起上體育課，如果人數少，林俊英期望可以跟校網內其他學校合作，為各校殘疾學生舉辦運動班；二是設計與原本體育課相近的內容，例如健全學生學打羽毛球，就再為殘疾學生設計一套羽毛球教綱，讓傷健學生一起學羽毛球；三是鼓勵殘疾學生參加殘奧會的運動訓練班，「因為我們大部分訓練班都是5點後開始，學校放學之後開始」。

殘疾者心態卻步

吳崇維估計，現時會恆常參與傷青會的體育活動的會員比例只有約一至兩成，「好多時我自己認識，或者在傷青會接觸的，你估傷殘人士，你估佢唔知做運動好咩，但往往好多時他不敢試，覺得自己做不到」。林俊英說殘奧會也面對招募傷殘人士參與運動的大挑戰，一來因為傷殘人士愈來愈少，二來他們對自己沒有信心，或不希望其他人知道自己是傷殘人士。吳崇維希望把課程設計得有趣新奇，吸引會員走出第一步，「就算見到殘奧選手，他們覺得是因為他刻苦訓練，因為他身體條件好啲啫，但我們想話畀佢聽，其實你都可以，我們不是個個都梁育榮，我們不是個個都陳浩源，但我們每個人都可以去做運動」。

親友支持尤重要 多宣傳助大眾了解

來自家人、朋友的支持，對鼓勵傷殘人士做運動尤其重要，吳崇維說傷青會中，有不少爸爸陪兒子一起做運動的例子，「大部分運動都可以一起玩，例如輪椅籃球，我們都有好多able的朋友坐輪椅跟disable一齊打，跑步你未必坐輪椅一齊跑，但你可以pair up一齊跑」。傷青會也會到學校做宣傳教育，讓健全小朋友體驗坐輪椅做運動，希望令社會大眾更了解傷殘人士的運動，更包容和鼓勵傷殘人士，「原來一個小行為動作，一個眼神，已經是一個好大的鼓舞，或者一個眼神其實會唔舒服，點解我們一起打波，你把口無出聲，但你好似覺得好唔方便咁」。

吳崇維憶述，6、7年前傷青會剛成立輪椅跑步隊時，「以前我們部輪椅碌落球場係唔畀入去，說車輪會整花個地，或者我們去運動場，會說我們的輪椅會撞親其他跑步的朋友，街坊或場地職員會不讓我們進入」。經過多年解釋，他說社會大眾對傷殘人士做運動的權利和情况更理解，「但可以再多啲」。

【無障礙運動篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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