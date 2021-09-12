通識導賞：梳理香港理髮史 傳統手勢不過時

手起刀落 不講「salon」精神

香港人習慣稱髮型屋為「salon」，但Romeo指很多人誤解了它的意思。這個法文原指屋內的大型房間，特別是社交聚會或風花雪月的文藝場所。「不僅是剪髮，是讓人gossip、聊天的地方。」別以為現在流行的日式速剪店才講求效率，從前的剪髮舖也手起刀落，不講「salon」精神。他指80年代下午5點放工時間，已聽到噠噠噠的腳步聲，人們跑去光顧上海理髮舖，可謂爭分奪秒。他在90年代曾與出身理髮名店「金屋」的師傅共事：「唔快手搵唔到食，佢哋吹成10個頭我先吹4個。𠵱家啲人叫好慢。」尚記得當時的客人會在早上7時至9時來洗頭，之後才去上班。後來他曾在殿堂級髮型師Kim Robinson創辦的Le Salon Orient工作，「Kim都唔夠佢哋快」。

上海三把刀 「茶煙飯」周到

去年3月，北角的上海僑冠理髮公司受疫情影響結業，令人惋嘆香港傳統手藝消逝。「很多人以為上海師傅一直都在香港，但其實是40、50年代才走難來香港，不離剪髮或做鞋。」這造就了香港理髮史的轉捩點，開展廣東與上海師傅齊足並馳的局面，上海的多叫「上海XX理髮公司」，廣東的就叫「理髮室」。上海人的巧手帶來了「三把刀」：剪髮刀、菜刀和裁縫刀，「好多老師傅都咁講，其實髮型唔係話靚，真正多款式係廣東仔多啲。」上海師傅勝在注重「茶煙飯」，身穿白色制服，招呼殷勤周到，客人一來就遞煙遞水遞毛巾，剪髮時有人擦鞋，走時掃走衣服髮碎。廣東師傅一開始當然排斥，但後來也要順應市場學習他們，更逐漸合併。頭髮款式也由筆直的安南裝或Omega，變得緊貼潮流，甚至剪得出柯德莉夏萍的一頭清爽短髮。

Romeo因親戚輾轉認識到亞陳理髮的歷史，也收藏了亞陳理髮股份部的文件。它可以說是香港第一家連鎖理髮店，創辦人陳金泉來港入行學剪髮：「嗰個年代不用看CV，他什麼都學過吓，吹個頭似模似樣。」1936年開舖後一直接濟來港鄉親，於是十年八載便開了4間分店，風光一時，更是第一家有電話的理髮廳：「讓客人打來預約或借電話給他們打。為何這樣肯定？因他們憶述，連旁邊醫務所那麼有錢的醫生，也沒有電話。」亦在當時率先安裝冷氣機。可惜因為投資失利，亞陳最後一家店也在1972年結業。

香港理髮 叱吒亞洲

Romeo在80年代才入行，沒有見證那風光年代。那時他為了多結識女生，由裝修電燈轉到「dot舖」：「即半新潮的街邊舖，一日人工都買到包煙仔，食到飯。」當時崇洋風氣正盛，髮型雜誌上都是外國模特兒，理髮界也走進兩大巨頭HEADQUARTERS和Le Salon Orient分庭抗禮的年代。他拿出80年代的美髮雜誌Hair International，展示當時流行的髮型，HEADQUARTERS注重結構和修剪，比較整齊實淨；Le Salon Orient以吹頭造型為主，追求優雅波浪，代表作包括梅艷芳演唱《芳華絕代》的一頭經典白髮。他較喜歡Kim那高貴柔美的風格，便進了Le Salon Orient洗頭學師，至今仍記得Kim剪髮時的瀟灑風采。他直言當時香港的理髮業在亞洲首屈一指，「台灣、菲律賓、印尼、泰國都來香港考證書，之後回去執業，這是一門創意工業，我希望年輕人知道可以有創意，不要只跟別人」。1990年代後期，客人就少了吹髮的講究，轉為追求「wash and wear」的髮型，即洗完頭後直接用髮泥或鹽水定型搞定。隨後負離子直髮冒起，髮型就更易打理，亦切合追求方便快捷的社會環境。與此同時，出現了一些他認為扼殺了年輕髮型師創意的「懶人包」，理髮用品公司為吸引客人提供課程，教髮型師用公司產品剪出當季最流行的髮型，「買產品送技術」，令髮型師無形中倚賴產品：「好多師傅剪了5年左右，又回去學校學基本功，因為發現自己變通不到，潮流一轉就揦手唔成勢。」

啤酒樽練手腕 「煎釀三寶」

入行多年的Romeo有感剃鬚技巧尚未得心應手，於2018年到一間傳統理髮店學師，那裏有8個廣東或上海理髮師傅。近年男士理髮店興起，也提供剃鬚課程，外人便好奇他為何肯減人工去舊式舖頭當徒弟，「這班師傅做了60、70年，每日剃20個客，都剃過幾十萬個，我當然是跟他們學了」。這班師傅已屆耄耋之年，但不減慧心巧手，教他望塵莫及。「我學洗頭時，用膝蓋練手腕，手指公前後推。」但他訪問過有「香港髻王」之稱的老師傅姚達明，說他那年代練手腕的方法是把啤酒樽吊起，在樽上塗滿泡沫來練習，啤酒樽不能搖擺，務求把動作練得輕柔利落。另外，老師傅具備一些細微手勢，例如先輕力按扁剃鬚掃，才將泡沫塗到客人的唇上，在西式理髮店卻不一定做足。最令他佩服的，是師傅的「煎釀三寶」，「他們好注重洗完頭就不會再用手碰你的頭髮，不會沾到理髮師的手汗，這點在西式舖頭都沒那麼注重，我都學不到」。師傅會用尖尾梳勾起一撮頭髮，用風筒順着捲梳的髮絲吹下去，再用尖尾梳收結，頭髮便自然披落。

大中小工 互相補位

除了技巧，他認為傳統理髮店的待客之道也值得同行學習。走進現在的髮型屋，他覺得令人有種孤單感：「舊式的因為規模小，加上多熟客，（招呼）好似有酒樓知客的感覺。髮型屋應令客人賓至如歸，即使第一次進去，走的時候也令人感覺來了好多趟。」這種親切感源自家庭式經營，「慳得一毫得一毫」，習慣親力親為，他跟一眾老師傅一樣，早上七八點回去消毒、摺毛巾、清潔，之後才去吃早餐。為了「人人有工開」，師傅之間又有大工、中工、小工之分，大工負責理髮剃鬚，之後交給中工吹洗或做顏色，小工負責洗頭和染髮。男界與女界似分開兩邊，實質又互相幫助：「做女界的也可以做到男界，因男界多是油頭、剷青，較簡單。中工本應該只幫男界吹頭，女界沒有中工，但他們也互相幫手，有時大工會大喊，叫人剪個『山頭』（男性客人）。」也不拘泥晉升或崗位，「有些做到60、70歲都在是中工，有時洗頭貼士多，也不會轉大工」。有的則因技術或信心問題，做了大工又回去洗頭。這是他「跑師傅」（到多家髮型屋學習）得來的觀察，他發現很多理髮店都卧虎藏龍，只是因為師徒制，個個紅褲子出身，只由師父肯定，不清楚自己的功力。就像他認識的這批老師傅「一早收韁幾十年，不會轉來轉去。」談到傳統理髮式微，他覺得只是因為「風格老套啲，但手勢無生疏、快到不得了」，更認為現代髮型屋應學習那種衛生便捷的吹頭手法。在那裏待了一年多，他見證年邁師傅躬體力行，相信香港正走進「技術年代」，理髮業難以被科技取代，期望更多人入行，傳承這行業的手藝。

舊物珍品 睇得用得

Romeo身邊有不少收集舊物的同好，通常合租一個倉放置藏品，閒時三五知己去鑑賞。但他更希望公諸同好，同時追求物盡其用，「有人會把舊式的剪髮椅放在髮型屋當眼處展示，但我喜歡用到盡」。他覺得舊時產物反而更加耐用，故此在這裏的珍藏，有的不止可以欣賞，更可真正供人使用。像一進門就見兩張男界理髮躺椅，又稱「大工椅」，右邊的Belmont是他第一件大型收藏。這品牌是以前髮型屋的地位象徵，「成間都用就知好有錢」，用料實淨，他試過讓200磅的胖子站在腳踏上亦絲毫無損，頭枕、煙灰缸、掛毛巾等細節設計一應俱全。角落放了兩張黑色女界椅，比男界的窄身，線條流麗，因沒有油壓，普遍較高，故另配腳踏。天花板中央一把舊吊扇，「我好鍾意，以前理髮廳沒冷氣，調到第四五度的話，客人都涼到，卻不會吹起地板頭髮」，還有4個偌大的吊式烘髮機，有的改裝成燈飾，有個留給客人使用。燈槽上有多個鐵風筒、髮鏟、剃刀，全都狀况完好，但他卻分享一宗軼事：「以前亞陳有個理髮師傅，一邊拿着鐵風筒，另一邊拿着大風機，結果觸電死了。」安全起見，風筒等舊用具只供欣賞就好了。還有街邊剪髮檔必備的公仔書、老師傅磨剃刀的油石、燙髮火鉗、舊時的電髮藥水……60年代的髮型剪貼簿竟像一本明星相集，貼滿仙杜拉、夏萍等明星的頭像。「許多行家上來說很多物件聽過、未親眼見過。」他一直想覓個地方擺放藏品，剛好疫情期間熟客多了剪髮顧慮，促使他自立門戶，開設這個只容納到2、3個客人剪髮的空間。若想前來參觀藏品，以及與他交流理髮史，可預先致電，他定必歡迎之至。

髮言堂

地址：尖沙嘴山林道22-28號瓊林閣2樓207室

查詢：4622 3349

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 李紹昌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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