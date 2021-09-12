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2021年9月12日星期日
星期日生活
地產商搵政府老襯系列：「土地共享」之汀角路故事
如果這是一個謝幕
那一點點燭光——支聯會案
周日話題：悼那些終將失去的美好事物——告別香港的Speakers' corner和它背後的那個時代
周日話題：反抗？
周日話題：尚氣是一面上好的鏡子：照亮了美國亞裔的前路 和大洋彼岸華人對於種族問題的顢頇
同場加映：Little Albert同伴 創傷時與陌生人看日落
開門讀書：饑荒政治
郁吓啦香港人：走路到赤柱
同場加映：《爆機自由仁》還是《失控玩家》？
圖文城市：為議辦之物找多個家
星期日現場：紐約水災與沒有歷史的人
誰人日記：One By One
十二因緣：夏關
movie chic movie style：港產經典復修重映現象
論語‧電影：那裏倒下
家明雜感：「911」20周年，3齣新片
影片簡評
咩世界：第208期 ／放學
星期日文學‧百年回首舒巷城
{輪椅羽毛球達人}陳浩源 要令更多人透過運動企起身
另一個胃：秋月夜，一杯果香透心涼 水果花茶蒟蒻月餅
無定向學堂：清末民初——日佔——英殖 揭舊時課本 翻香港舊時
ways of seeing：電影側拍：拍導演的導演 記錄戲外時刻
通識導賞：梳理香港理髮史 傳統手勢不過時
未來城市：配套諗多步 鼓勵傷殘者 「軟硬」兼施 普及無障礙運動路
影片簡評
【明報專訊】《911算命律師》 IIA
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