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movie chic movie style：港產經典復修重映現象

【明報專訊】近來香港電影院興起重映修復港產片，是因為港產新片數量不足，還是香港觀眾愛看舊片多過新片呢？真是一個不易解答的問題。

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