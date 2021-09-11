電腦繽紛可愛伙伴 復古「打字機」 一鍵發送emoji

一般鍵盤都是黑色一排，甚無特色；不過Logitech最近推出的POP Series，當中的無線藍牙機械鍵盤POP KEYS可說是專門為新世代度身設計，不但盡玩大膽繽紛的粉系配色，更可以自設按鈕，包括創新的emoji快捷鍵，突破舊有框架，讓鍵盤化身為潮流配件；而且鍵盤有姿勢有實際，實用功能包括隨時跨平台使用、1秒快速切換裝置、支援雙模連線，加上耐用兼續航力高，令用家在工作、打機都充滿玩味。

8種emoji鍵帽 「心情」隨時換

POP KEYS最大賣點之一，是最右側配置的4個emoji鍵位置，包括心心眼、難過大哭、開心大笑及笑中帶淚，另外附設4款替換鍵帽，包括生火、愛心、讚、祈禱／感謝。用家可搭配專用軟件設定，即可依照心情隨時替換emoji快捷鍵配置。用家甚至可以在F4到F12鍵上，同時安裝8款鍵帽，任何心情都能一鍵發送，隨時表態。

Logitech為什麼會加入emoji按鈕？廠方就指因為近年洞察到Z世代的使用習慣與生活方式，日常對話中經常用emoji表達情感，因此首創快捷可換式emoji鍵帽設計，讓用家更直接地表達情感。而鍵盤的造型配色亦像是流行物件，可盡情創作展現自我。

一次過配對3裝置 一按切換

POP KEYS絕對不是只賣外表的噱頭作品，而是復古與活潑美學的完美融合。鍵盤精緻小巧設計，可為用家的桌面節省不少空間。其打字機的造型，再搭配茶軸技術（見「知多啲」），令打字的手感不錯；加上圓形鍵帽提供絕佳回饋感，外表充滿特色之餘，仍保持傳統打字機的輸入體驗。

如果用家需要用多台電腦、平板或手機，POP KEYS的easy-switch技術就非常合適。用家可以一次過最多配對3台裝置，無論是電腦、平板、手機皆可一按快速切換，各大熱門系統如Windows、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android系統都可以對應。鍵盤亦支援雙模連線，用家可以選擇使用藍牙或跟機的Logi Bolt USB接收器：前者兼容度高，幾乎任何擁有藍牙的裝置都可以使用；後者則連線能力更佳，更安全可靠，只需要有USB port的系統就可以使用。用家可因應設備或環境選擇最適合的操控模式。此外，鍵盤設有升級版FN快捷鍵，除了常見的媒體控制鍵，還加入屏幕截圖鍵、語音轉文字辨識鍵，更實用方便。

2顆AAA電池 續航達3年

用無線鍵盤，最怕就是久不久就沒電，而這一台POP KEYS只需要用2顆AAA電池，續航力就可以用上3年。而且官方聲稱鍵盤設計能承受5000萬次敲擊，就算用家用得「粗魯」，或創意靈感源源不絕地不斷敲擊打字，都可安心使用。

滑鼠貼合手掌 跨裝置複製貼上

潮玩鍵盤，當然還要滑鼠配合。官方同步公布另一個POP系列：POP MOUSE（$229），與POP KEYS的設計相映成趣，而且小巧可愛，可輕鬆放入手提包或口袋中，隨時隨地工作。滑鼠表面光滑、流線形設計，舒適地緊貼用家手掌。而這滑鼠雖小但功能強大，smartwheel可自動切換精準與快速的滾動模式，亦支援Logitech Flow軟件，可在不同裝置之間輕鬆複製和貼上檔案、文件和圖像；POP MOUSE預計最快10月在香港推出。

■Logitech POP KEYS規格

顏色：薰衣紫、陽光黃、玫瑰粉

連接方式：藍牙5.1、Logi Bolt無線

電池續航：36個月（2×AAA電池）

類型：機械鍵盤（茶軸）

體積：321.2×138.47×35.4mm

重量：779g（連電池）

售價：$699

查詢：5930 5601（Logitech）

文：JJ

編輯：梁小玲

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