再現光影中集體回憶 勾畫花樣年華 男神變花神

張惠文繪畫工筆畫已有15年，乍看她的畫作與印象中的工筆畫不同，不止動物和花朵，不止有優雅恬靜的感覺，亦可以是奪目的色彩繽紛。例如作品《幸福的斑鳩》，有一對斑鳩坐在粉紅古董汽車中，兩鳥身處古巴，張惠文用上傳統中國畫中少見的橙黃及藍綠色繪畫風景，而圓形外圍的是古巴風的瓷磚圖案。此畫其實是畫台灣歌手周杰倫的歌曲Mojito的MV，張惠文說這張可算是工筆重彩畫，與平日常見的工筆淡彩畫不同，顏色非常特別。

展覽主題「十二花神」是中國民間傳說，每個月都有一個男花神和女花神，花神是不同朝代的文人騷客和美女，如屈原是1月蘭花神，蘇東坡是5月芍藥花神等。張惠文就畫現代的男神，最近因《尚氣與十環幫傳奇》而成為熱話的梁朝偉，她用電影《花樣年華》的場景繪畫，梁朝偉在她筆下就變成俊俏的馬，飾演蘇麗珍的張曼玉，張惠文認為她的角色單純，所以畫成一隻小羊。此作品名為《你是如此的難以忘記》，是梁朝偉唱過的一首歌的歌詞。仔細留意，的士場景外面的邊框也有意思，是參考電影中用過的牆紙，以及具代表意義的物品如原稿紙、芝麻糊等。

姜濤化身金毛尋回犬

今次展覽應用了多個概念，讓工筆和廣東彩瓷的技法互相配合，也是非常有趣。在展覽場地Touch Gallery旁邊，還有Touch Ceramics的店舖，素來以推廣陶瓷藝術為己任。張惠文參考的廣東彩瓷是清朝中葉開始的器皿工藝，着重手繪功夫，勾線配搭多彩圖案，所以跟工筆技法亦能互相呼應。例如《你是如此的難以忘記》，紅色牆紙的部分轉化成彩瓷中「錦地」的部分，是彩瓷裝飾邊上的圖案紋理；而芝麻糊及原稿紙被一外框包圍，那外框名為「斗方」，常以對稱方式出現在彩瓷上，以分隔出新的繪圖空間，常見於人物故事彩繪上。

大部分畫作因是一個碟的形狀，有更多參照廣東彩瓷之處。當中作品《感激你陪我席地而坐》，畫的是香港偶像歌手姜濤，並用了他的歌曲《孤獨病》歌詞為題。姜濤在張惠文筆下變成一隻金毛尋回犬，因為她覺得姜濤溫柔善良，與金毛尋回犬很相襯。這幅作品中整隻彩瓷碟都以黑色為基調，或許與大部分人心中白底彩瓷碟的印象不符，但事實上真的有黑色廣彩碟，而此作靈感來自廣彩手繪萬花盤，畫完花的圖案再填上黑色底色，而畫中則以盛開的薑花包圍姜濤。

張惠文的畫據指屬於「新工筆」派別，這派別由中國藝評家杭春曉提出，主張「非再現、非意象抒情、非形式審美」，意思是工筆畫的作畫主題不應只局限於再現動物、植物與人物，也不只是藉意象抒情和僅僅追求工筆畫的美學，而是可以提出觀念上的訴求，表達對社會議題的想法。張惠文就曾以環境及保育為作畫主題，今次則從影視作品的集體回憶出發。

另有一幅畫以電影為題，《為妳留檯》，是張惠文最喜歡的作品，參考自《秋天的童話》的故事，周潤發與鍾楚紅飾演的​​船頭尺和十三妹在海邊的餐廳重遇。從各畫作的動物中，最能看到張惠文的工筆技法，周潤發與鍾楚紅化身小狗，上色時先用淡墨分染，再以罩染平塗半透明的顏色，做了多層次的上色後再用絲毛的技法，把畫筆上的毛分散繪畫，勾勒出小狗的一條條毛髮，張惠文說工筆畫的動物要「形似、神似」，但為了融入作品，也需要「形象上的轉化」，新作會帶點插畫的感覺，畫作感覺較為平衡。

■十二花神——張惠文新工筆水墨展

日期︰即日至10月3日

時間︰中午12:00至晚上7:00

地點︰Touch Gallery（中環荷李活道10號大館03-201及202舖）

網址︰bit.ly/3tw38Hv

文：胡筱雯

圖：藝術家提供