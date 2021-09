hear her say...：敲打一刻 產生迴響 頌缽療癒 從接受自己開始

1. 為什麼會開始接觸頌缽?

每個人對聲音的敏感度也不同,我一直對聲音很敏感,甚至會影響到自己的情緒。大約4、5年前,失眠情况很嚴重,但我認為自己不應該習慣失眠,也不想依靠藥物幫助,所以便找尋、研究解決的方法。其間聽了很多不同的音樂,包括很多聲稱幫助入眠的放鬆音樂,不過聽了也睡不到。然而,我一聽到頌缽的聲音便被吸引,敲打下去的一刻,整個人也會跟隨着它產生迴響,幫助自己「放空」;隨後了解它背後的原理,發現對自己很有幫助,愛上了頌缽的聲音,並開始學習、接觸自然療法。

2. 如何面對壓力?

這兩年,很多人也因為疫情感到壓力,在生活上作出改變,而我亦受到影響。當自己遇到壓力,一開始需要時間接受事情發生,消化、接受自己的情緒,然後再發泄自己的情緒。我總會選擇以積極態度解決問題,與其不開心,花時間傷心,倒不如花時間解決問題,靠自己主動面對。無論是自己尋找不同方法,抑或找朋友幫助。如果自己不正面、堅強,只會一直不開心下去,因為生活中總有很多不如意的事情發生。我們不能控制所有事情,世界亦不由我們控制。

3. 你怎樣活出「It's okay not to be okay」的生活態度?

人總不會永遠處於高能量、開心的狀態,可能當我們睡得好、「叉足電」的時候,早上起身的一刻自己很精神、充滿能量,那天可以完成很多工作,但當去到中午、晚上的時候,人可能開始疲倦。要清楚知道這是一個過程,每一個人也會有攰的時候,當體能上不能應付,或是覺得不舒服時,不要覺得自己很沒用、浪費時間,「not to be ok」便是接受、take care處於「低能量」時候的自己,這時亦應該提醒自己需要休息。每個人都會出現負能量和傷心不快的時候,那一個自己並不是錯,只是一個過程。

4. 你認為什麼是美?

Random kindness。例如在街上見到不認識的人互相幫助,或是自己幫助別人,因為那一刻大家也沒有想太多,沒有負面念頭,只是抱着純粹幫人的心態,是一件很美的事。

5. 你嚮往的生活是怎樣的?

這刻沒有確實的答案,不想被框框在一個特定的生活。自己常處於很勤力的狀態,活在當下,盡情享受現在的每一刻。

6. 你覺得這世界上有什麼東西很重要?

Be kind and loving,善與愛。現在世界發生的很多事情,可能都因為由忌妒、憎恨、競爭的心態引起,但當大家擁有一顆善良的心,便可以避免很多不幸的事情發生,同時懂得愛惜別人、物件、環境,世界才會變得美好。當然聽起來這是個烏托邦的世界,說出來容易,但明顯地很多人也做不到。

7. 你相信「吸引力法則」嗎?

相信。我相信世界上存在「能量」這回事,我會以「物以類聚」來形容,當你擁有正能量,才能吸引正面的東西。很多人誤以為「吸引力法則」便等於有求必應,以為向宇宙求什麼,便可以得到什麼,事實卻並非如此。我並不相信不勞而獲,自己也需要努力向目標進發,先要主動做事,去令另一件事情發生,比如說,自己要成為主動打開門的人,才可以令想要的東西進內。

8. 怎樣形容自己的穿衣風格?

沒有特定的風格。通常會根據當天的心情,或是那天要去做的事情來決定衣著。若要形容的話,會是傾向elegant路線……不過有時候又會穿causal的服飾。另外,也會為了靚而不講求舒服,有時會穿上高跟鞋。

9. 自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好?

一雙白波鞋。除了可以配搭causal造型,也可以配襯girly打扮,是必備items。雖然為了漂亮,我喜歡穿上高跟鞋,不過每當穿上它們的時候,可能需要貼膠布或是加鞋墊,相反白波鞋卻較為舒服、百搭,任何時候也可以穿著,一穿上腳便可以外出。每當穿舊了,必定會再購買新一對替換。

10. 你覺得社會中有什麼被高估?

錢。雖然在社會運作模式中,錢是很重要、必須的東西,不過這卻是因為人類選擇被錢控制自己的生活,才令金錢變得愈來愈重要。

■Angel Wong

印度薩瑪維達國際聲療學校認可的頌缽療癒師。熱中鑽研自然療法,專注頌缽療癒工作,曾為不同公司提供心理健康課程、一對一個人頌缽療癒方案、小組頌缽療癒。

