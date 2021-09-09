撐枱腳歎環球海鮮 啖啖有意味

兩款紅蝦配弦麵 膏香鮮甜

明知香港人愛海鮮，Keith專誠請供應商蒐羅環球珍品：西班牙大紅蝦、北海道海膽、奧西特拉鱘魚子醬、挪威深海螯蝦、布列塔尼藍龍蝦等，統統都可以在餐牌上找到。「意大利北部天氣較冷，口味濃重，愛芝士和風乾肉；反而南部日照足，海岸線綿長，海鮮菜式特多，而且重鮮味，最適合香港人胃口。」

由於海鮮講求時令，故菜單大約個多月就更換一次，不時不食。打開餐牌，海鮮菜式佔半，而且都很精緻。比如紅蝦意大利麵，就用上2款紅蝦，體型較小、味道濃鮮的意大利紅蝦用來熬汁，而比手掌還要大的西班牙紅蝦就伴隨粗身的意式弦麵（Chitarra）原隻上碟，蝦頭膏香甘美，蝦身啖啖肉，紅蝦獨有的鮮甜悉數落在掛汁的弦麵上，又食到西西里番茄的天然「酸味味」，令人印象難忘。

花心思熬「靈魂醬汁」提鮮

據Keith解釋，海鮮品質好，太花俏的烹調技巧，反而畫蛇添足；相反他的心思全數用於醬汁上，將鮮味昇華。「餐牌菜式雖然不多，但至少要動用十來款醬汁，好似龍蝦汁、紅蝦汁、松露汁等……海鮮醬汁一般要熬9小時，如有肉的醬汁，更要煮足2天才夠香夠濃。」原來菜式的靈魂盡在醬汁，聽聞龍蝦汁就用上30、40個龍蝦頭先爆香再慢熬而成，盡是精華，吃的時候，記得一滴都不要浪費。

■GIACOMO

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