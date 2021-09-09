藏罕有氈酒：AI創造 綠蟻釀製 最酷酒吧 雞尾酒「六味」無窮

酒櫃如華麗「水晶燈」

香港四季酒店旗下這間Argo，近日風頭可算一時無兩。先不說甫開張，就登上Time Out「全球28間最酷酒吧」榜首；單看下午5時營業，客人4時半就在門外排隊等入座，人氣爆燈。老實說，第一次到訪，確是被瑰麗的裝修風格深深吸引。大列窗戶及大量鏡子，將城市景致引入室內。居中一個圓柱狀酒櫃，由地下延伸至頂，配上天花金屬裝飾，宛如一盞典雅華麗的水晶燈，璀璨奪目。先別忙着掏出手機拍照，因為打開酒單，會有更吸引的發現。

這裏賣的都不是平日酒吧見慣見熟的飲料，翻開雞尾酒牌，只見六大元素：蜂蜜、蘋果、可可、雲呢拿、咖啡及白米。原來酒水經理Lorenzo Antinori以此6種食材為主調，創製出獨特的雞尾酒系列，比如以發酵過的白米，加上龍舌蘭酒、檸檬和烘粟米製成的Hotel Juarez，酒體複雜，有酸酸的清新氣息，最適合炎炎夏日。事實上，每杯材料都經精挑細選：米埔蜂場的蜜糖、馬來西亞原住民種植的單一產地可可等，賞酒之餘，同時提醒大家關注城鄉發展、環境保育等議題。

精挑蜂蜜可可 籲關注環境

調酒師大抵明白每杯雞尾酒都各具特色，教人難以取捨，故貼心地在酒單列出每杯酒精含量，由高至低排序，想微醺還是大醉，悉隨尊便。如果對自己的酒量很有信心又或是氈酒愛好者，不妨試試50多款從世界各地蒐羅回來的精選烈酒，當中過半酒藏是獨家引入，坊間少見。

隨手翻翻，果然不乏有趣之選，像來自英國、全球第一支以人工智能創造的氈酒，透過大數據演算歸納出大眾愛好的口味而成，非常特別。又如另一支產自南澳Something Wild Beverages的氈酒，就用上雨林的綠螞蟻來釀酒，當地土著相信這種暗綠色的螞蟻含有多種維他命，有助強身。這裏每支酒藏都有自己的故事，一邊飲一邊細閱酒牌上的介紹，趣味盎然。

人氣自助午餐 訂座排至11月

別看Argo地方細細，只得60多個座位，每日中午都會變成自助餐廳。酒吧枱上放滿食物：冷盤凍肉、海鮮、沙律刺身、芝士、廣東點心、西式烤肉意粉、中西熱葷、甜品等一應俱全，餐單更是每3日更新一次，保證每次來都有新鮮感。逢周末、周日更有即開生蠔，款式繁多，質素亦很好。平時在四季酒店吃個下午茶tea set動輒人均300、400元，現在午市自助餐平日才400多元，難怪要提前兩個月搶位，現在訂座，最快也要排到11月。

■Argo

地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂

查詢：3196 8882

註：自助午餐每日中午12:00至2:30供應，平日收費成人$460/位；周六日收費成人$638/位

文：胡慧敏

編輯：林曉慧

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