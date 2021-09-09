銅鑼灣綠洲享受獨處 聆聽內心耳語

只接受客人單獨預約到訪

你有多久，沒靜下來與自己好好地對話呢？

從蹬上第一級樓梯開始，Sophia就已經為一會兒的「獨處」鋪陳。她特意選址唐樓，到訪客人每走上一級樓梯，不免帶點氣喘，藉着感受聆聽自己的呼吸聲，正視內心的靈動。開門後只見近500呎的空間沒放滿桌椅，坐墊、茶几則放在兩側地台，各處擺設大大小小綠色盆栽，正中位置留有一大片白，偶爾光線透入，勾勒出植物的枝葉，猶如以光影作畫。Sophia定義這個空間為「販賣獨處時間的咖啡廳」，以客人逗留時間來收費，1小時費用為$100.6，可享1杯咖啡或茶，亦歡迎客人自攜飲品與食物。有時會舉辦限定活動，讓預定逗留3小時的客人參加。

獨處時，你會做什麼？放空、睡覺、畫畫、彈琴……還有流淚，Sophia在餐牌上寫下。背景音樂傳出一把女聲，有客人聽着音樂，默默拭淚。沒有人定睛望着，也沒有人遞上紙巾，大家保持一定距離，為各自留有空間。「平時放空，身邊的人見到會關心你怎麼了，但這裏的關心不是走過來開口問，而是讓你感覺到周圍環境在支持着你。」客人Seven平均每月到訪1次，有時很不開心，想找個地方靜下來，就自然想起這裏，然後找個被植物遮蔽的角落，梳理情緒。她形容這個空間有調節心情的神奇力量，情緒高漲時到訪會使人冷靜，心情低落時則會稍減傷心的感覺。情緒彷彿被周遭環境吸收、分擔，離開時，帶着輕身回到日常。

「獨處時，書、音樂與文字，最能陪伴一個人。」本身是村上春樹迷的Sophia，在店內放有多本村上作品：《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》……另一邊則留有客人的贈書，不少是心靈類書籍，如《生命中不能承受之輕》、《被討厭的勇氣》，在日照下以文字填滿心靈。在門口附近有個舊式鐵皮信箱。這是一個時光郵箱，Sophia說讓客人給未來的自己寄一封信，寫上當下的狀態，期許未來的模樣，又或純粹心情抒發，今年12月20日，信件將會寄送到你的手中。

■heart in place

地址：銅鑼灣白沙道8號5樓

查詢：@heartinplace（Instagram）

註：只限預約

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