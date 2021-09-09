社企Cafe 視障人士用心服務 悠閒空間按摩歎啡鬆一鬆

西營盤大街熱鬧非常，但只要拐入西源里的小巷，就會找到一個清靜角落。剛開張的社企「休Cafe」正是隱藏於這小巷之中。推開大門，木調裝潢、藤木家具、日式竹簾，角落綴以乾花，瞬間讓人夢迴日本茶室。點好的咖啡端上矮桌，奶泡上浮現迷你心心，圖案不對稱、不置中，有性格得很，以為是咖啡師失誤？原來這是視障咖啡師受視力所限下拉出來的圖案。

休Cafe由香港失明人協進會營運，經大半個月試業後，今個月正式開張。作為全港首間結合咖啡與按摩體驗的社企，新任會長黃俊恒指去年疫情肆虐，美容院、按摩院等被迫停業，視障按摩師頓時失去工作，協進會當時推出預付按摩券，讓客人待疫情緩和之時兌現服務，協助他們有一定收入；另一邊廂，協進會多年前曾培訓視障咖啡師，小部分學員現已成為全職咖啡師。協進會今次便將讓人放鬆的按摩與咖啡合而為一，打造出這間與別不同的cafe。當然，若你想純粹靜靜地歎杯咖啡，吃件蛋糕，他們亦一樣歡迎。

按頭肩頸 最短20分鐘 最長1個鐘

這間cafe最特別之處是劃出一個有3個包廂的「按摩空間」。視障按摩師會為客人提供頭肩頸按摩服務，時間最短20分鐘，最長60分鐘，收費為80元至240元不等。現時駐場視障按摩師有十多個，他們均有豐富按摩經驗。作為長期使用電腦的記者，肩頸背長期受壓，有機會自然要鬆一鬆，視障按摩師Pizza媽替記者按了兩下說：「呢個位按完鬆咗，就無咁痛啦！」入行近4年的她常見客人有五十肩、腕管綜合症等都市痛症：「有時幻想自己是一個醫生，問客人『你今日覺得怎樣？有沒有哪裏不舒服？』之後我再用手感受是否真的是那個位置有問題。」

陪同她一同開工的，還有導盲犬Pizza，牠大多時靜靜地躺在一旁，乖巧得很。若大家想摸摸導盲犬，記住先問准牠的主人。

靠觸覺、聽覺、手感冲咖啡

按摩完畢，客人便可享受事先揀好的飲品，又或是邊按邊喝，甚至可以先喝後按，悉隨尊便。Cafe現時提供6款咖啡，款式與坊間相若，latte、cappuccino、long black……連dirty也有供應；還有提供豆奶、燕麥奶及杏仁奶，非常細心。不好咖啡的，可選抹茶牛奶、各款西式茶等。食物方面，Cafe與本地非牟利機構黑暗中烘焙、社企so330，還有由視障人士創立的點字曲奇合作，供應多款蛋糕與麵包。「當一間社企可以提供一個reasonable quality的產品，它就可以吸引到大家回頭。」黃俊恒指這裏的產品服務質素毫不馬虎，所有視障咖啡師都經專業培訓，還要通過考試，考驗他們冲調咖啡的能力之餘，還有應對客人的技巧。

失去視力，視障咖啡師只得靠觸覺、聽覺、手感等冲咖啡，需藉不少技巧克服視力障礙，如分辨咖啡機不同部件發出的聲音，而協進會亦會在咖啡機上的常用鍵黏上立體貼紙，方便他們觸摸操作。記者首次來到，只見全失明的視障咖啡師Sandy熟練地壓平咖啡粉、入機、倒奶入杯……整個過程基本上由她獨自完成，到了打奶、mixing、將咖啡倒至滿杯等需較多經驗及技巧的步驟時，健視咖啡師有時亦會從旁協助。若你趕時間，可以在落單時提出，由健視咖啡師幫忙冲調。收銀機旁亦有一塊小牌子，希望客人耐心等候。

逢周四閱讀日 「按摩」心靈

要放鬆身心，一杯咖啡、一件蛋糕、一次按摩或不足夠。要滋養心靈，還是要靠讀一本好書。這裏每逢周四不設按摩服務，與一拳書館合作，推出「心靈按摩日」，每月選出不同主題書籍，讓大家在繁忙的生活中，讀本書，歎杯咖啡，享受日照，沉澱心靈。

■休Cafe

地址：西營盤西源里1號瑧蓺地下1號舖

查詢：3611 9693

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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