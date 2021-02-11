其他展覽：繪畫死未？ 150年來危中轉機

停下來反思繪畫 對藝術意義

分別於米蘭及威尼斯設館的Fondazione Prada，威尼斯館較貼近個人口味，取向比米蘭小眾得來亦更燒腦。展覽以Stop Painting為主題，意思並不是叫人停止繪畫，而是停下來反思繪畫作為藝術本身的意義。整個展覽具深度，探討150年以來的繪畫歷史。當然，繪畫本身的歷史不止於150年，但展覽以這個時間點為詰問緣由，是源於當時攝影作為藝術對繪畫帶來的衝擊，然後沿着繪畫發展面對不同反作用力的時間軸，探索「繪畫死未？」這個命題，帶出生活電子化及社會變化，令繪畫如何再被重新定義，在各類逆境下突破困局。

繪畫不囿於畫布

整個展覽分成When Paintings Becomes Things、Word Versus Image等10個小主題，合共展出超過80位藝術家、共約110件作品。當中最有趣的，是Peter Fischli製作的Modellone，將展內所有作品微縮在一個模型屋內，按他所言，是一個a sculpture of a painting exhibition（畫展雕塑）（圖A）。同時模型屋旁設有slideshow，播放念出展覽同名專書內容，如提及Lucio Fontana的𠝹開畫布不是純粹的破壞，而是打開新的可能，貼合展覽大題。展內亦有不少以新媒介為重點的作品，如Bruce Nauman的Untitled（Flour Arrangements）, 1967，或Lutz Bacher的The Big Book, 2013（圖B），又或是Michelangelo Pistoletto的Vetrina（Oggetti in meno）1965-1966，都是透過媒介的物料、素材類別或大小，發掘新的可能，讓繪畫不囿於畫布。

● Stop Painting展覽

網址︰www.fondazioneprada.org/project/stop-painting/?lang=en

文：Dawn Hung